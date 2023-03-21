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OPINION

Чому "бикує" Трамп?

Ігор Гулик
21 березня, 2023 вiвторок
20:03
Погляд Ігор Гулик

В американському повітрі витає дух виборчих перегонів

До напруженого марафону за участі висуванців обох партій ще далеко, але ті, хто вже налаштувався на участь у партійних праймеріз, почали подавати перші ознаки активності.

Звісно, наймедійніший, найскандальніший і головне, — найкерованіший з можливих республіканських кандидатів, — попередник чинного президента Байдена Трамп тут на "висоті". Недавно він заявив, що влада готує над ним розправу і скликає на сьогодні прихильників, аби ті захистили його…

Я не знаю, чи вдасться Трампові зібрати численну публіку, так, як він це зробив 6 січня 2021 року, зазнавши поразки під свого демократичного візаві. Тоді у Вашингтоні дійшло до штурму Капітолія, і фото люмпена-ковбоя у президентському кабінеті, а також світлина екзотично прикрашеного рогами фаната-трампіста у залі Конгресу, облетіли весь світ. Під час заворушень загинуло п'ятеро осіб.

Фактично то був найгучніший замах на американську демократію, спровокований не якимись маргінальними середовищами, а безпосередньо кондидатом-невдахою, який ніяк не погоджувався забиратися з Білого дому.

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Фактично то був найгучніший замах на американську демократію, спровокований не якимись маргінальними середовищами, а безпосередньо кондидатом-невдахою, який ніяк не погоджувався забиратися з Білого дому

Шлейф кримінальних справ того знакового дня тягнеться й досі. Власне, Дональд Трамп має підстави говорити про його юридичне переслідування. Бо серед кримінальних справ, у яких фігурує прізвище колишнього президента, є і підбурювання до заколоту з застосуванням насильства. Крім того, Трамп відповідатиме за перешкоджання офіційній роботі Конгресу, змову з метою шахрайства щодо федерального уряду, змову для надання неправдивих свідчень. Причому, зауважу, що вперше в історії Америки, кримінальне переслідування експрезидента ініціював двопартійний Конгрес США після майже півторарічного розслідування.

Теперішні вибори для Трампа є дуже проблематичними, з огляду на кілька причин. Звісно, невідомо, чим завершаться судові засідання з розгляду згаданого "криміналу" проти республіканця. Окрім цього, на партійному видноколі з'явилися інші зірки, зокрема губернатор Флориди Рон Десантіс. До пори до часу він дотримувався негласної двопартійної угоди у справі підтримки України у війні з Росією. Але, — і це було відкриттям для його партайгеносе, — нещодавно виступив з різкою критикою "безлімітного чека" для Києва, який, на його думку, відкрила адміністрація Байдена. Республіканці також були заскочені схожістю риторики Десантіса і, скажемо так, "пізнього Трампа". Критикуючи "неофіта", сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив: "Сказати, що це (допомога Україні. Авт.) не має значення, означає сказати, що воєнні злочини не мають значення".

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Теперішні вибори для Трампа є дуже проблематичними, з огляду на кілька причин. Звісно, невідомо, чим завершаться судові засідання з розгляду згаданого "криміналу" проти республіканця. Окрім цього, на партійному видноколі з'явилися інші зірки, зокрема губернатор Флориди Рон Десантіс

Дослівно ж Рон Десантіс говорить направду, як Трамп. На його думку, російсько-українська війна не містить глобального виміру і є "територіальною суперечкою", і що захист України від московського вторгнення не входить у коло "національних інтересів" США. Він, правда, ще не дає власних рецептів розв'язання проблеми, як це робить містер Дональд, однак логіка його висловлювань є саме такою.

Буквально наприкінці лютого Трамп заявив американському виборцю, що коли він повернеться у Білий дім, то припинить війну в Україні за добу. "Я зателефоную Путіну і Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу розв'язати це питання".

Не знаю, як із Зеленським, а от з Путіним у Трампа, мабуть, прямий зв'язок. Перед програшними для республіканця виборами західні ЗМІ (й українські також) не раз натякали на "папочку" з компроматом на республіканського лідера, яку, мовляв, російські спецслужби почали збирати ще у часи активної бізнес-діяльності "Tricky" чи "дамського угодника" у Москві. Трамп, до подиву часто, схвалював автократичний режим Путіна та його агресію проти України. Він вважає, що Росія анексувала Крим цілком законно і такої ж думки про захоплення частини українського Донбасу. Відомо також, що колишній американський лідер категорично проти постачань зброї в Україну, яка, — лякає Трамп, — може завершитися тим, що Вашингтон подарує Києву... ядерну бомбу.

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На Трампа грає час, — американці рахують власні гроші, серед них і ті, що витрачаються чинною адміністрацією Байдена на допомогу Україні. Зрештою, наскільки виправданими є його президентські амбіції, покаже й нинішня спроба влаштувати у Вашингтоні зібрання трампістів

Зрозуміло, що це лише позерство та "бикування" рафінованого популіста, яким рухають жага реваншу і влади. А ще – намагання перекричати конкурентів з власної ж партії, яка навряд чи вдруге спонукатиме республіканський електорат станцювати  на старих граблях. Але на Трампа грає час, — американці рахують власні гроші, серед них і ті, що витрачаються чинною адміністрацією Байдена на допомогу Україні. Зрештою, наскільки виправданими є його президентські амбіції, покаже й нинішня спроба влаштувати у Вашингтоні зібрання трампістів.

…І ще одне. Коли виборчі перегони у США дійдуть критичної точки, Банкова мала б утриматися від "втручання" у цей процес. Тобто, за можливості, утримуватися від методів, які мали місце під час двобою Байдена з Трампом 2020 року. Українська влада має цінувати те, що робить нинішня адміністрація, і рівно ж усіма силами підтримувати двопартійну солідарність у Вашингтоні у нашій війні проти Росії.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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