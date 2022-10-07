Далекобійні системи та авіація ЗСУ є важливими складовими для перелому спротиву окупантів на правобережжі Дніпра, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що звуження російської ділянки на правобережжі дозволить додати до роботи наших HIMARS, Су-25, МіГ-29 та Су-27 і звичайну артилерію
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На правому березі річки Дніпро південного напрямку, де степ та купа маленьких річок, українська армія демонструє два підходи. Перше - використання далекобійних систем по всій глибині враження, тому що ділянка з російським угрупованням на правобережжі мала у довжину 150 км, а у ширину 60 км, а зараз, я думаю, що ми говоримо вже про довжину у 120 км, а ширина звужується десь до 40 км. Нам би підтиснути до 20-25 км і тоді зможуть працювати не лише HIMARS, а й звичайна артилерія", - зазначив військовий експерт.
Сергій Згурець зауважив, що так само працює авіація на правобережжі. Там є Су-25, які виконують достатньо небезпечні операції, скидаючи авіабомби по противнику, також працюють МіГ-29 та Су-27, які знищують ракетами HARM системи ППО ворога.
"Зберігання такої динаміки є важливою складовою у переломі спротиву росіян на правобережжі. Також, думаю, що ця тактика буде застосована і на лівому березі. А щодо Херсону, то рух наших підрозділів до Берислава, який несе суттєвий ризик для розрізання ворожого угруповання і потім оточення двох котлів, вплине на позицію оборони Херсона. Нам потрібно створити таку саму логіку як навколо Ізюма, коли ми охоплюючи територію, не вдаємося до прямих лобових атак, а створюємо умови, щоб ворог сам залишив міста, які він тримає. Думаю, що така стратегія буде використана щодо Херсона", - прокоментував Згурець.
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