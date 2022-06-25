Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що нове законодавство включає положення, які допомагають штатам контролювати зброю в руках тих, хто вважається небезпечним для себе чи інших. Та забороняє продаж зброї тим, хто був засуджений за домашнє насильство. Він не забороняє продаж штурмових гвинтівок або магазинів великої місткості.

"Це монументальний день, - сказав Байден у Білому домі, поруч із дружиною Джилл. - Дай Бог, це врятує багато життів".

Верховний суд США у четвер, 23 червня, вперше заявив, що Конституція США захищає право людини носити пістолет у громадських місцях для самооборони. Видання зазначає, що право на зброю вже давно викликає розбіжності в країні, оскільки було кілька невдалих спроб запровадити новий контроль над продажем зброї. Ввечері того ж дня сенат США ухвалив законопроєкт.

15 травня у США чоловік влаштував стрілянину у церкві. У результаті інциденту одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення.

2 червня чоловік, озброєний гвинтівкою та пістолетом, вбив чотирьох людей у ​​медичному центрі, штат Оклахома, перш ніж застрелити себе.

Під час перестрілки у Філадельфії 4 червня загинув професійний американський боксер Грег Джексон.

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