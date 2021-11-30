ДБР викликало Лероса на допит 1 грудня, нардеп вважає це спробою завадити йому бути в Раді під час виступу Зеленського
Нардеп Гео Лерос заявив, що Державне бюро розслідувань викликає його вранці 1 грудня на допит
Повістку про виклик на допит Лерос оприлюднив у Facebook.
Нардепа викликають як підозрюваного у справі так званих "плівок Єрмака".
Лерос заявив, що його авдокати не можуть бути присутні 1 грудня, тому попросили перенести допит, проте, за словами Лероса, "отримали у відповідь погрози".
На перекорнання нардепа, ДБР викликає його, щоб завадити бути присутнім у Верховній Раді під час виступу президента Володимира Зеленського.
"С**и з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського! Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди. Вони попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози. Це перешкода депутатській діяльності! Слідчий міг мене викликати будь-якого іншого дня або хоча б у другій половині дня. Репресії Зеленського продовжуються", - написав Лерос.
- Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.
- Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.
- Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив нові відео розмов.
- Згодом Денис Єрмак спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь призначення на державні посади.
- 12 листопада Леросу вручили підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що він не спростував допис про "плівки Єрмака".
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