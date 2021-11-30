ДБР викликало Лероса на допит 1 грудня, нардеп вважає це спробою завадити йому бути в Раді під час виступу Зеленського

Повістку про виклик на допит Лерос оприлюднив у Facebook.



Нардепа викликають як підозрюваного у справі так званих "плівок Єрмака".



Лерос заявив, що його авдокати не можуть бути присутні 1 грудня, тому попросили перенести допит, проте, за словами Лероса, "отримали у відповідь погрози".



На перекорнання нардепа, ДБР викликає його, щоб завадити бути присутнім у Верховній Раді під час виступу президента Володимира Зеленського.



"С**и з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського! Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди. Вони попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози. Це перешкода депутатській діяльності! Слідчий міг мене викликати будь-якого іншого дня або хоча б у другій половині дня. Репресії Зеленського продовжуються", - написав Лерос.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив нові відео розмов.

Згодом Денис Єрмак спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь призначення на державні посади.

12 листопада Леросу вручили підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що він не спростував допис про "плівки Єрмака".