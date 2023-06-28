Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз не варто говорити про деокупацію Севастополя. Ключовим містом, після деокупації якого, можна буде називати наш контрнаступ успішним, є Мелітополь. Оскільки, якщо наш контрнаступ закінчиться хоча б в Мелітополі, це буде однією історію. Якщо на тому самому місці, де ми зараз, зовсім інша", - вважає Дикий



Експерт наголосив, що Сили оборони проводять складні операції для знищення першої лінії оборони окупантів.



"Наразі наші хлопці та дівчата виконують дуже важку роботу. Саме зараз йде послідовний та методичний розбір першої лінії оборони окупантів. Я вважаю, що нам все-таки вдасться найближчим часом прорвати першу лінію оборони окупантів й вийти на другу лінію", - додав він.

Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні понад 227 тис. окупантів, 4036 танків, 3499 безпілотників та 387 засобів ППО

У ніч з 27 на 28 червня росіянам було неспокійно у тимчасово окупованому Мелітополі