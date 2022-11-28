Про це стало відомо з його telegram-каналу.

"Зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Хаавісто та Швеції – Тобіасом Біллстрьомом", - йдеться у дописі.

Також на сайті Міністерства закордонних справ України було оприлюднено спільну заяву міністрів закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України.

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Вони закликали РФ виконати зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також звільнити українських цивільних осіб, незаконно депортованих і затриманих під політичним приводом, а також тих, хто був взятий у заручники під час повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ми наголошуємо на необхідності забезпечення гуманітарного доступу для захисту життя, прав і гідності жертв збройних конфліктів відповідно до міжнародного гуманітарного права. У зв’язку з цим має бути забезпечений доступ гуманітарних організацій до тих, хто цього потребує", - йдеться у заяві.

Окрім цього, зазначається також, що країни зобов’язуються надавати подальшу гуманітарну допомогу та підтримувати зусилля України щодо підготовки до зими, зокрема щодо відновлення енергетичної інфраструктури України.

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"Паралельно ми продовжуватимемо зусилля для підтримки відновлення зруйнованої української інфраструктури. Ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати відбудову України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти Росії. Ми нагадуємо про Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року ES-11/6 «Сприяння відшкодуванню та репараціям за агресію проти України», яка визначила потребу в необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, що виникли внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в, або проти України", - зазначається.

Раніше Володимир Зеленський доручив послу України в ООН звернутися із запитом про невідкладне засідання Ради безпеки після масованого ракетного обстрілу нашої країни.

Як повідомили у Повітряних силах України, загалом за 23 листопада Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону. Сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе

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