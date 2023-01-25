Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Київський клуб розірвав контракт з Кулачем за обопільною згодою сторін. Форвард продовжить виступи в "Зірі" з Азербайджану, з якою уклав контракт на півтора року.

29-річний Владислав Кулач перейшов до "Динамо" влітку 2021 року після того, як став найкращим бомбардиром чемпіонату України у складі "Ворскли", за яку за сезон забив у прем'єр-лізі 15 голів.

За киян нападник за весь час зіграв лише 7 матчів та забив 1 м'яч.

Кулач є вихованцем "Шахтаря". Також він виступав за "Маріуполь", "Сталь", запорізький "Металург", "Зорю", угорський "Гонвед" та турецький "Ескішехірспор".

17 січня футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков перейшов до іспанської "Жирони".

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