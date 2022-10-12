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"Динамо" - "Ренн": букмекери не вірять в українців у матчі Ліги Європи

12 жовтня, 2022 середа
17:24
Спорт "Динамо", Ліга Європи

Завтра, 13 жовтня, київське "Динамо" зіграє проти французького "Ренна" у 4-му турі групового раунду Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 7 очок. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій - 3 набраних бали.

У 4-му турі "Динамо" знову зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде завтра, 13 жовтня. Букмекери не вірять у киян. На перемогу українців коефіцієнт 4,60, а на французів - 1,80. Нічию оцінюють у 3,70.

Матч пройде у Кракові. Початок о 19:45. Пряма трансляція - Megogo.

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футбол
Динамо
Ліга Європи
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