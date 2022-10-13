"Динамо" - "Ренн": де та коли дивитись матч Ліги Європи
Сьогодні, 13 жовтня, київське "Динамо" зіграє проти французького "Ренна" у 4-му турі групового раунду Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 7 очок. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій - 3 набраних бали.
У 4-му турі "Динамо" знову зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде завтра, 13 жовтня. Букмекери не вірять у киян. На перемогу українців коефіцієнт 4,60, а на французів - 1,80. Нічию оцінюють у 3,70.
Матч пройде у Кракові. Початок о 19:45. Пряма трансляція - Megogo.
Ліга Європи
Група B. 4-й тур
12 жовтня
"Динамо" (Україна) - "Ренн" (Франція)
Краків, стадіон "Краковія"
Початок о 19:45
Пряма трансляція - Megogo
- 6 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" поступилось французькому "Ренну".
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