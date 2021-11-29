Для будівництва Великого транспортного кільця у Києві потрібно до 20 років та 55 млрд грн, - очільник Офісу трансформації Бахматов

Про це він повідомив у Facebook.



"Для будівництва Великого транспортного кільця Києву знадобиться від 15 до 20 років і 55 млрд грн. Це може здатися великими цифрами. Але це лише 3 млрд із міського бюджету. Такі проєкти зазвичай фінансуються міжнародними фінансовими установами", - написав Бахматов.



За словами Бахматова, кільце об'єднає 16 маршрутів та охопить шість районів Києва. Пасажиропотік становитиме 1,6 млн людей на день.



Очільник Офісу трансформації зазначив, що будівництво маршруту обійдеться дешевше, ніж побудова нових станцій метро.



"21 грудня ми презентуємо ВТК перед київськими депутатами та активістами. Далі проект буде передано Києву для втілення в життя. Запрошую на обговорення київську владу, а також представників центральної влади", - зазначив він.



Нагадаємо, 3 вересня у Києві зупинили спробу демонтажу історичного будинку Маліна за адресою: вул. Тургенівська, 22, який збудований наприкінці XIX ст.

Довідка: Офіс трансформації - це громадська організація, яка ставить собі за мету підвищувати ефективність державних та комунальних установ, підприємств, департаментів, компаній, виконавчих органів, а також трансформувати систему звітності та відповідальності як законодавчої (депутати) так і виконавчої (департаменти) влади на місцевому рівні.