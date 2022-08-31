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Головна війна з Росією Для Росії важливо зафіксувати фронт на Півдні України, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ, - військовий експерт Самусь
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Для Росії важливо зафіксувати фронт на Півдні України, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ, - військовий експерт Самусь

31 серпня, 2022 середа
14:13
війна з Росією російскі окупанти в Енергодарі

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що російське військово-політичне керівництво буде намагатись заморозити конфлікт для того, щоб унеможливити контрнаступ Збройних сил України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Мости через Дніпро на Херсонщині знищені. ЗСУ дуже успішно відпрацьовують по складах з боєприпасами, командним пунктам та штабам росіян на правому березі Дніпра. Якби росіяни мали нормальне керівництво, то вже б проводили евакуацію військ на цьому напрямку. Оскільки військових завдань окупанти вже на цьому напрямку виконати не зможуть. Вони можуть утримати цей плацдарм коштом великих втрат, але загальну ситуацію для російських військ це не змінить", - пояснив Самусь.

Військовий експерт переконаний, що в Росії немає і не буде сил для захоплення всього Півдня України.

"Стратегічний план Росії зрозумілий. Вони планували захоплення Миколаєва та Одеси, щоб відрізати Україну від моря. Однак в них немає і не буде таких сил, щоб виконати цей план. На сьогодні для них єдиним завданням залишається утримати правий берег Дніпра. Російські генерали хочуть заморозити лінію фронту. Тобто вони не можуть вже нічого зробити на Донбасі та на Півдні України. Тому будуть намагатись зафіксувати лінію фронту на всіх напрямках, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ. В основному цей план вони намагаються реалізувати на Півдні України", - додав він.

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Україна
Дніпро
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
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