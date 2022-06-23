Для українських дітей-біженців надрукували 100 тис. книг

Про це повідомляють на сайті президента України.

Керує проєктом перша леді України Олена Зеленська. В межах ініціативи видання разом із посольствами та місцевими організаціями надають друкарням різних країн Європи макети дитячих книжок українською. Видані книги розповсюджують серед маленьких громадян України через соціальні центри, центри підтримки, школи та бібліотеки.

"Не в кожній "тривожній валізі" вистачило місця для книг та іграшок. А хтось, виїжджаючи, зовсім не мав валіз і речей, бо нічого не залишилося... Та ось тепер дитина каже: "Почитай мені казку". Отже, книжка, як у казці, має з’явитися! Якщо треба, для цього вона подолає всі кордони. Власне, наш проєкт, покликаний подарувати кожному маленькому переселенцю українську книжку, так і називається – "Книжки без кордонів", – розповіла Олена Зеленська.

Детальніше про видані книги у країнах Європи:

У Польщі надруковано 2 тис. книг;

У Литві видано 500 примірників;

У Великій Британії Посольство України домовилося про друк 15 тис. книжок;

У Чехії надрукували понад 8,5 тис. книг;

У Молдові видали 12 тис. книжок;

У Литві надруковано майже 3 тис. книжок;

У Естонії видали 3 тис. книг;

У Словаччині надруковано 1680 примірників дитячих книг;

У Швеції університет Mittuniversitetet надрукував 29 книжок;

У Болгарії вийшли друком 6 тис. примірників книжок;

У Турецькій Республіці забезпечили друк перших 1,2 тис.

Крім того, друкувати книжки на основі поточних домовленостей готується Фінляндія.

Опитування Агентства Європейського Союзу з питань притулку та Організації економічного співробітництва та розвитку показує, що українські іммігранти в цілому задоволені пропонованими умовами в країнах Європейського Союзу.

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