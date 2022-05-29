До Дня Києва художник створив плакати із пам‘ятниками столиці
Український художник Андрій Єрмоленко створив плакати до Дня Києва. Серія називається "Всі на захист Києва". На малюнках зображені пам‘ятники української столиці
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За задумом автора, пам'ятник Богдану Хмельницькому тримає джавелін, Князь Володимир Великий в бронежилеті із автоматом та Либідь з гвинтівкою, Кий, Щек й Хорив теж у бойовій готовності.
Андрій Єрмоленко - український художник, ілюстратор і дизайнер, артдиректор "Українського тижня". Відомий в Україні завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО, та серії неофіційних логотипів для найбільших міст України "United Colours of Ukraine". Під час війни художник створює тематичні плакати.
- Столиця України відзначає уже 1540 років від дня заснування.
- З 30 травня в Києві працюватиме виставка "Навала. Київський постріл" про оборону столиці від росіян.
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