English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура До Дня Києва художник створив плакати із пам‘ятниками столиці

До Дня Києва художник створив плакати із пам‘ятниками столиці

29 травня, 2022 неділя
22:46
Культура На фото плакати, які художник створив до Дня Києва

Український художник Андрій Єрмоленко створив плакати до Дня Києва. Серія називається "Всі на захист Києва". На малюнках зображені пам‘ятники української столиці

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За задумом автора, пам'ятник Богдану Хмельницькому тримає джавелін, Князь Володимир Великий в бронежилеті із автоматом та Либідь з гвинтівкою, Кий, Щек й Хорив теж у бойовій готовності.

Андрій Єрмоленко - український художник, ілюстратор і дизайнер, артдиректор "Українського тижня". Відомий в Україні завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО, та серії неофіційних логотипів для найбільших міст України "United Colours of Ukraine". Під час війни художник створює тематичні плакати.

  • Столиця України відзначає уже 1540 років від дня заснування. 
  • З 30 травня в Києві працюватиме виставка "Навала. Київський постріл" про оборону столиці від росіян.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
Київ
Читайте також:
Андерс Аслунд
28 травня, 2022 субота
Андерс Аслунд обурений блокуванням поїздки Порошенка на ПА НАТО і закликає українську владу вибачитись
Папа Франциск та патріарх Кіріл
Автор Мирослав Чех
28 травня, 2022 субота
Вражений, що мій Папа урівнює катів і жертв. І клопочеться про зустріч з Путіним
27 травня, 2022 п'ятниця
Повернувшись з-за кордону, українці порівняли життя там і на Батьківщині
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.75
    Купівля 34.75
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.58
    Продаж 38.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
29 травня
22:56
Ексклюзив
Шольц і Макрон
Франція та Німеччина намагаються змусити Україну підписати мир з Росією на умовах Путіна, - Огризко
22:48
путін Лукашенко
Блінкен назвав Лукашенка співучасником війни в Україні
22:41
Аналітика
Сергій Згурець
Херсонщина буде звільнена ЗСУ, а американські РСЗВ дадуть перевагу над російською армією. Колонка Сергія Згурця
22:34
Косметичні зміни статуту церкви Московського патріархату дозволять їй уникнути заборони, - "Дзеркало тижня"
22:31
Газпром
Президент Сербії повідомив, що узгодив новий газовий контракт з Путіним
22:14
Ірина Верещук
Верещук закликала українців не залишатись в окупації та не брати російські паспорти
21:44
На фото втрати армії РФ
На Сході українські військові завдавали удар по скупченню особового складу та техніки армії РФ
21:23
ЄС
Напередодні саміту країни ЄС не змогли домовитися про нафтове ембарго для Росії
21:00
Сєвєродонецьк
У Сєвєродонецьку пошкоджено 90% будинків
20:53
Росія обстріляла три громади у Криворізькому районі Дніпропетровщини: у двох поцілила в поля, в одній потрапила в житловий будинок
20:44
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
Путін тремтить і смикається як хворий на Паркінсона, - Daily Mail
20:41
Роман Дудін
"Не працював на захист Харкова". Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині
20:36
На фото "Матрос Позинич" під російським прапором пришвартований у Севастополі 19 травня.
Росіяни вивозять вкрадене в Україні зерно до Сирії, - CNN
20:31
Лондон розглядає можливість повернутися до унцій, фунтів та ярдів замість європейських стандартів мір
20:01
Ми маємо якомога швидше "вигризти" ПДЧ в НАТО, бо це питання існування Української держави, – Порошенко в інтерв'ю Портникову
19:55
Фінляндія
Фінляндія розмістить американські винищувачі біля Полярного кола
19:44
Ігор Додон
Команда заарештованого Додона збирає прихильників у Кишиневі. Хочуть дострокових парламентських виборів
19:35
Слов'янськ
Окупанти намагались штурмувати на Слов'янському напрямку, наступ не вдався і вони відступили, - Генштаб ЗСУ
19:32
Школа у селі Малинівка (Запорізька обл.), обстріляна російськими окупантами_3
Херсонські вчителі відмовилися співпрацювати з окупантами, - Міносвіти
19:28
Ексклюзив
ЗСУ
Українська армія звільнить Південь України та вийде на рубежі до 24 лютого, - експерт військової контррозвідки Притула
19:09
На фото ярмарок, який відбувся в межах Дня української культури в Естонії
Ярмарок та дегустація страв. В Естонії відбувся День української культури
18:44
McDonald's
Невідомі розбили вікна "Макдональдсу" у центрі Пензи - ЗМІ
18:38
єврейська громада україни
Палестинські терористи опублікували відео запуску повітряних куль із вибухівкою до Дня Єрусалиму
18:26
окупація Криму
Розселяє й пиячить з рашистами, здає місцевих. Одна зі старост у Боровій на Харківщині співпрацює з окупантами
18:11
На фото ДП "Торецьквугілля"
Через знеструмлення на Донеччині у двох шахтах під землею лишилися заблокованими 115 гірників
17:59
Кирило та Онуфрій
"Ми з повним розумінням". Патріарх Кирило вважає, що Онуфрій та УПЦ (МП) діють "мудро"
17:57
Ексклюзив
протикорабельні ракети
Якщо "Гарпун" стоятиме під Миколаєвом, то можна буде вражати цілі у Севастополі, - генерал-майор запасу Чумак
17:44
Олександр Ткаченко
Відновлення пошкоджених окупантами пам'яток культури може коштувати мільярдів євро, - Ткаченко
17:28
На фото 17-річний Назарій, який перебуває в Україні та очікує на візу до Великої Британії
Понад 500 українських дітей-біженців очікують рішення про візу до Великої Британії, - The Guardian
17:26
світло
Без світла залишаються більше 605 тис. осель, без газу – 161 тис. абонентів
17:25
Німеччина
Німеччина збирається надати Україні €1 млрд грантової підтримки
17:20
Петро Порошенко
Доповідач по Україні у Європарламенті Міхаель Ґалер про заборону виїзду для Порошенка: це може зашкодити Україні отримати статус кандидата у члени ЄС
17:05
У 2300 оселях Чернігівщини відновили газопостачання
16:58
суперяхта "Amadea"
На яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування, - The Observer
16:41
На війні в Україні загинув пропагандист із пресслужби Міноборони РФ
16:40
На фото наслідки обстрілу Миколаєва
Внаслідок обстрілу Миколаєва 1 людина загинула, двоє поранені, - міський голова
16:39
Непал
У горах Непалу зник з радарів літак з 22-ма людьми на борту. Він виконував 15-хвилинний рейс
16:31
зброя автомат ак
Європол створить міжнародну робочу групу для запобігання поширення зброї з України після закінчення війни
16:19
окупанти
Росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину
16:15
На фото міністр імміграції Пніна Тамано-Шата
Ізраїль прихистить 100 000 українських євреїв, - міністр імміграції
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV