До Дня Києва художник створив плакати із пам‘ятниками столиці

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За задумом автора, пам'ятник Богдану Хмельницькому тримає джавелін, Князь Володимир Великий в бронежилеті із автоматом та Либідь з гвинтівкою, Кий, Щек й Хорив теж у бойовій готовності.

Андрій Єрмоленко - український художник, ілюстратор і дизайнер, артдиректор "Українського тижня". Відомий в Україні завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО, та серії неофіційних логотипів для найбільших міст України "United Colours of Ukraine". Під час війни художник створює тематичні плакати.

Столиця України відзначає уже 1540 років від дня заснування.

З 30 травня в Києві працюватиме виставка "Навала. Київський постріл" про оборону столиці від росіян.

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