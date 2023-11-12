До кінця року державний борг України може зрости до $115 млрд, - економіст Бондаренко

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо"

"У 2022 році й в цьому теж дефіцит бюджету перевищував $3-4 млрд. Таку суму ми потребували від наших партнерів щомісяця. Якби нам не надавали цих коштів, то виплачувати пенсії, зарплати та соціальні виплати просто не було б чим. Оскільки всі наші податки витрачаються на армію та сектор оборони, а вся міжнародна фінансова допомога й запозичення - на соціальні виплати", - пояснив Бондаренко.

Економіст спрогнозував зростання державного боргу України до кінця року

"На жаль нічого не змінилось і не зміниться у 2024 році. Ми так само будемо потребувати $3-4 млрд щомісяця. Саме така сума нам потрібна, щоб закривати дірки в бюджеті. У 2024 році ця сума тановитиме $41 млрд. Ці запозичення будуть збільшуватись. Сьогодні державний борг України перевищує $110 млрд. За нашими прогнозами до кінця року він зросте до $115 млрд", - додав він.