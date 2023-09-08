До Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО "Пам’ять світу" внесли архівні документи про Бабин Яр

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації, посилаючись на слова заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Владислава Андронова.

Вручення сертифіката про включення документальної спадщини "Бабин Яр" до реєстру відбулося біля Символічної синагоги. Захід організували Державна архівна служба України та Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Андронов зауважив, що міжнародне визнання документальної спадщини про Бабин Яр стало можливим завдяки співпраці Державної архівної служби України та семи українських архівів, які зберігають оригінальні документи про події Голокосту.

До реєстру програми ЮНЕСКО "Пам’ять світу" увійшли:

матеріали щодо роботи та висновки Державної експертної комісії із встановлення причин трагедії 1961 року, листування з Центральним Комітетом Комуністичної партії УРСР та державними органами, геологічні дослідження тощо;

історії пацієнтів Київської психіатричної лікарні;

рішення Київської міської думи про створення та забезпечення функціонування кладовищ на території урочища Бабин Яр, заселення прилеглої території;

протоколи засідань і рішення Київської міської ради народних депутатів та її виконавчого органу, листування та висновки спеціальних комісій із питань меморіалізації та благоустрою Бабиного Яру, виявлення та перепоховання розстріляних військовополонених та цивільного населення, акти обстежень території тощо.

Довідково. Програма ЮНЕСКО "Пам’ять світу" сприяє збереженню світової документальної спадщини, особливо в районах, що постраждали від конфліктів або стихійних лих. Проєкт має на меті забезпечення вільного доступу до документальної спадщини в усьому світі, підвищення обізнаності громадськості про значення документальної спадщини.