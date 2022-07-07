Донецький напрям буде головним до кінця літнього періоду, - екскомандувач десантно-штурмових військ України Якубець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Іван Якубець прокоментував щодо тривалості оперативної паузи, у яку зараз перейшов ворог.



"Нам потрібно і далі продовжувати завдавати такі удари з РСЗВ, які ми отримали від наших партнерів, по ворожих об'єктах в оперативній та оперативно-тактичній глибині. По-перше, не давати противнику зосереджувати матеріальні засоби для проведення наступу. Навіть, маючи відповідні запаси засобів на лінії оборони, ворог ефективно наступати не зможе. По-друге, треба завдавати удари не тільки по складах, а і по резервах, тобто по військах, які відійшли у тил та отримують бронетранспортери, танки, іншу бойову техніку та спорядження – їх треба там знищувати. Для цього нам потрібно душити вороже ППО, щоб туди долітала наша авіація і нищила їх", - зауважив екскомандувач десантно-штурмових військ України.



Іван Якубець додав, що деякі прояви дій нашої авіації на минулому тижні були здійснені, але поки що їх замало. Потрібно стримувати можливий потенціал російської армії по наступу.



"І, крім того, обов'язково на флангах Донецького регіону, якщо можна так назвати Харківщину та Херсонщину, проводити активні наступальні дії з метою, аби ворог був вимушений туди кидати свої резерви та знімати їх з Донецького напрямку. Тому, що цей напрям став зараз головним і буде далі головним до кінця літнього періоду нашої воєнної кампанії у цій війні", - зазначив Якубець.

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