Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України.

Восени, коли російські війська почали масовано обстрілювати критичну інфраструктуру України, українці знову почали активніше виїжджати за кордон. Дехто зробив це вперше від початку повномасштабного вторгнення. Тож питання надання медичних послуг за кордоном, особливо для тих людей, які потребують продовження складної медикаментозної терапії, знову актуалізувалося.

Як зазначають у ЦГЗ, пацієнти, які живуть з ВІЛ, хворіють на вірусні гепатити В чи С, в яких в Україні діагностували туберкульоз або які перебувають на замісній підтримувальній терапії, можуть знайти інформацію про доступне лікування в країні перебування на платформі "Лікування для України".

На сайті викладені загальні вимоги до українців щодо перебування в тій чи іншій країні та їхній правовий статус. А також пояснюється, як отримати доступ до безплатних і платних послуг з охорони здоров'я, дізнатися про медичне страхування або зв'язатися зі сімейним лікарем.