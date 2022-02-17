ДТП із кортежем Ярославського: бізнесмен заявив, що повернеться в Україну для проведення слідчих дій "як тільки дозволить графік"

Про це повідомляє Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський.



"Моя юридична команда з першого дня активно займається виявленням справжніх обставин. Як тільки дозволить графік, я готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікації та політизації справи", - зазначив він.



За словами Ярославського, манера проведення слідчих дій, у яких публічно згадується його прізвище, погано вписується в правове поле.



"Створюється відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу у найгірших традиціях "політичної доцільності", - сказав бізнесмен.

Нагадаємо, що 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена.

Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

15 лютого з моргу зникли речі загиблого внаслідок ДТП з кортежем Ярославського, поліція відкрила провадження.

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