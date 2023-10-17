Дуже бездумно писався цей законопроєкт: нардепка Федина про провал у Раді голосування щодо вилучення військового ПДФО у громад

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо голосування у Верховній Раді за законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від військового ПДФО, то по фракціях проголосували так: 10 депутатів з "Голосу" підтримали, щоб забирати ПДФО, зі "Слуг Народу" -171 голос проголосував за законопроєкт, а далі "Платформа за життя" і "Відновлення України", які колишні ОПЗЖ і підтримують усі ініціативи "Слуг Народу". Однак я бачу, що дослухаються депутати-мажоритарники до позиції своїх виборців, особливо, якщо виборцями є військові й на окрузі зареєстровано багато військових частин", - прокоментувала народна депутатка України.

За її словами, у законопроєкті про забирання ПДФО абсолютно не була визначена ситуація, наприклад, з військовими містечками. Військові містечка не мають цивільного ПДФО, тільки військовий. І якщо у них це забрати у центральний бюджет, то вони залишаються без засобів до існування. Це не було прописано у законопроєкті.

"Другий момент – йдеться про прифронтові зони. Я знаю дуже багато громад, які з військового ПДФО і навіть зі свого цивільного 90-95% надходжень вкладали у ті підрозділи, які захищають безпосередньо їхню безпеку та діяльність. Зараз, забравши всі ці ресурси, мало того, громада залишається без коштів, але й залишається без захисту, бо не має можливості допомогти своїм військовим частинам. Наголошу, що це стосується тих військових підрозділів, які де-факто не в зоні бойових дій. Наприклад, як прикордоння, куди регулярно прилітає і громада має вирішувати проблеми так само", - зауважила Софія Федина.

Федина додала, що також забувають, що багато цивільних стали військовими, а кількість надходжень з зарплат цивільних людей не закривають потреб місцевої громади. Наприклад, фінансування медичних закладів, шкіл. І ці речі треба прописати відповідно до кожної конкретної потреби.

"Дуже бездумно писався цей законопроєкт – от взяти б забрати, а там далі якось вирішиться. Насправді так не можна. Я маю надію, що з огляду на резонанс і що буде повторне друге читання, ми всі зможемо активніше долучитися і визначити ті всі моменти, які є потрібні", - резюмувала народна обраниця.