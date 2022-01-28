Два похилих диктатори – Путін та Лукашенко готові розв'язати криваву братовбивчу війну проти України, - Фонд спортивної солідарності Білорусі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Білорусі підкреслюють, що загроза свободи та миру стосується і їхніх земель, а "два похилих диктатори" хочуть розв'язати війну проти України.



"Сьогодні над усіма нами нависла справжня загроза свободі та миру на наших землях. Два похилих диктатори – Путін та Лукашенко, заради утримання одноосібної влади готові розв'язати криваву братовбивчу війну проти України та українського народу. Зараз це найголовніша небезпека для всіх нас. Фактична окупація Білорусі російською армією вже відбулася. Суверенітет Білорусі вже втрачено, боягуз і брехун Лукашенко остаточно здав Білорусь східному сусідові", - йдеться у заяві.



Фонд спортивної солідарності вимагає у білорусів негайно розпочати національно-визвольний рух і висловлює підтримку Україні.



"Ми, білоруси, маємо це сьогодні визнати і негайно розпочати національно-визвольний рух. Нашій братській Україні найближчим часом може загрожувати вторгнення російської армії з метою окупації. У зв'язку з цим ми, білоруські спортсмени та Фонд спортивної солідарності висловлюємо підтримку українському народу та оголошуємо готовність зробити все можливе для захисту свободи та незалежності України. Буде вільною Україна – зможе стати вільною та Білорусь. Все залежить лише від нас та наших дій. Світ буде нашою головною спільною перемогою! Живе Білорусь! Слава Україні!" – сказано у заяві Фонду спортивної солідарності Білорусі.

Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив стягнути "цілий контингент армії" до кордонів з Україною.

Крім того, він заявив, що кордон із Україною потрібно захистити "на випадок непередбачуваності".

28 січня Лукашенко сказав, що в українців "формують вороже ставлення" до братніх народів, зокрема до білорусів.

Після цього самопроголошений президент Білорусі заявив, що ніколи не відправить білоруську армію на війну проти України.

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