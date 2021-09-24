Джошуа анонсував, коли збирається закінчити боксерську кар'єру
Британець Ентоні Джошуа розповів, коли хотів би завершити боксерську кар'єру
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Джошуа, він закінчить з боксом у 36 років.
"Я вважаю, що 36 років - ідеальний вік для мене, щоб закінчити кар'єру. Тому що я хочу захистити себе від таких речей як бій Ларрі Холмса і Тревора Бербіка. Це був справжній жах. У проміжку між 36 і 37 роками я попрощаюсь з рингом", - сказав Джошуа.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 25 на 26 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Початок не раніше 23:00 (за київським часом). Пряма трансляція на Megogo.
Дуель поглядів закінчилась мирно, без сутичок. Боксери усміхнулись, потиснули один одному руки та сфотографувались.
Також відбулось зважування боксерів перед їхньою зустріччю в ринзі. Олександр Усик показав на вагах результат 100,3 кг. Ентоні Джошуа переважив українця, його вага - 108,9 кг.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 23 вересня стало відомо, що на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України.
- 23 вересня український суперважковаговик Олександр Усик провів першу дуель поглядів з британцем Ентоні Джошуа.
- 24 вересня Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели процедуру зважування.
- Одразу після цього відбулась фінальна дуель поглядів.
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