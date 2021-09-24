Джошуа анонсував, коли збирається закінчити боксерську кар'єру

Про це повідомляє BoxingScene.



За словами Джошуа, він закінчить з боксом у 36 років.



"Я вважаю, що 36 років - ідеальний вік для мене, щоб закінчити кар'єру. Тому що я хочу захистити себе від таких речей як бій Ларрі Холмса і Тревора Бербіка. Це був справжній жах. У проміжку між 36 і 37 роками я попрощаюсь з рингом", - сказав Джошуа.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 25 на 26 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Початок не раніше 23:00 (за київським часом). Пряма трансляція на Megogo.

Дуель поглядів закінчилась мирно, без сутичок. Боксери усміхнулись, потиснули один одному руки та сфотографувались.

Також відбулось зважування боксерів перед їхньою зустріччю в ринзі. Олександр Усик показав на вагах результат 100,3 кг. Ентоні Джошуа переважив українця, його вага - 108,9 кг.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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