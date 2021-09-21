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Джошуа підготував сенсацію на зважуванні перед боєм з Усиком

21 вересня, 2021 вiвторок
10:47
Спорт Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що суттєво втратив вагу перед поєдинком з українцем Олександром Усиком через виснажливі спаринги

Про це повідомляє Sky Sports

Джошуа за тиждень до бою зізнався, що важить близько 90 кг та пояснив таку суттєву втрату ваги виснажливими спарингами. 

"Я провів дуже багато спарингів. Можливо, я втратив вагу, оскільки дуже багато працював в рингу. Не те щоб я бігав і прагнув до втрати ваги. Просто ми багато працювали в рингу. Під час спарингу відпрацьовуються основи майбутнього бою", - сказав Ентоні Джошуа, який перед своїм попереднім боєм проти болгарина Кубрата Пулєва важив 108,8 кг. 

Олександр Усик перед боєм з британцем, навпроти, набрав вагу та під час підготовки важив 104,8 кг. Таким чином, він може виявитися важчим за суперника, попри численні розмови про перевагу Джошуа у габаритах. 

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Кубрат Пулєв
зважування
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