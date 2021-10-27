Джошуа змінив думку щодо головного винуватця поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа передумав звільняти тренера Роба Маккракена, якого вважають головним винуватцем поразки від українця Олександра Усика
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Джошуа, Маккракен залишиться у його команді, якщо спрацюється з фахівцями, яких британець збирається запросити для підготовки до реваншу з Усиком.
"Маккракен може залишитись у команді, але він має поспілкуватися з людьми, з якими я почну працювати. Він має зрозуміти, чи зможуть вони притертися. Я вже сказав Робу, що хочу продовжити роботу з ним, але також хочу попрацювати з іншими фахівцями", - сказав Джошуа.
Він додав, що йому необхідно отримати нові знання, аби виграти другий бій в Усика та повернути собі чемпіонські титули.
"Мені потрібно отримати нові знання від інших тренерів. Роберт Гарсія тренував 13 чи 14 чемпіонів світу. Вірджіл Хантер тренував Андре Ворда, феноменального бійця. Я хочу зануритися у це середовище. Я спостерігав за спарингами Сауля Альвареса, ставив запитання його тренеру Едді Рейносо. Ронні Шілдс — ще один американський тренер, який працював із великими бійцями", - розповів Джошуа, який відвідував США та побував у таборах кількох відомих тренерів.
Роб Маккракена тренує британця ще з часів його виступів на любительському рингу.
- 20 жовтня стало відомо, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.
- 20 жовтня повідомлялося, що Ентоні Джошуа розпочав співпрацю з Ронні Шилдсом, який раніше працював з легендарними американцями Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе