Джошуа змінив думку щодо головного винуватця поразки від Усика

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Джошуа, Маккракен залишиться у його команді, якщо спрацюється з фахівцями, яких британець збирається запросити для підготовки до реваншу з Усиком.

"Маккракен може залишитись у команді, але він має поспілкуватися з людьми, з якими я почну працювати. Він має зрозуміти, чи зможуть вони притертися. Я вже сказав Робу, що хочу продовжити роботу з ним, але також хочу попрацювати з іншими фахівцями", - сказав Джошуа.

Він додав, що йому необхідно отримати нові знання, аби виграти другий бій в Усика та повернути собі чемпіонські титули.

"Мені потрібно отримати нові знання від інших тренерів. Роберт Гарсія тренував 13 чи 14 чемпіонів світу. Вірджіл Хантер тренував Андре Ворда, феноменального бійця. Я хочу зануритися у це середовище. Я спостерігав за спарингами Сауля Альвареса, ставив запитання його тренеру Едді Рейносо. Ронні Шілдс — ще один американський тренер, який працював із великими бійцями", - розповів Джошуа, який відвідував США та побував у таборах кількох відомих тренерів.

Роб Маккракена тренує британця ще з часів його виступів на любительському рингу.

20 жовтня стало відомо, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.

20 жовтня повідомлялося, що Ентоні Джошуа розпочав співпрацю з Ронні Шилдсом, який раніше працював з легендарними американцями Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.

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