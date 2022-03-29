Єдиний компроміс - знищення Кремля. Відмова України від вступу в НАТО - неприйнятна, - Омелян

Дипломат розповів про це в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Єдиний компроміс, який може бути, - знищення самого Кремля. Бо Кремль - це джерело постійної загрози для України в цивілізованому світі. Це не російсько-українська війна, це - війна цивілізації з варварами. Питання ядерної загрози з боку Путіна не знято. Те, що росіяни розповідають сьогодні про їхній односторонній крок зняття атак на чернігівському та київському напрямках, має банальну причину - у них не вистачає війська, ми їх розгромлюємо і женемо назад до білоруського і російського кордонів", - зазначив Омелян.



Політик додав, що Маріуполь досі перебуває в оточенні й під постійним бомбардуванням авіації Росії. Відкрите також питання бойових дій на Сході України.



"Тут насправді дуже багато питань, але ключове - я не приймаю для себе позиції, що ми відмовляємося від вступу в НАТО. Ця еквілібристика на базі Будапештського меморандуму, що хтось нам дасть якісь гарантії безпеки, ми три дні будемо консультуватися в разі нападу, а потім хтось зобовʼязаний надати нам озброєння чи закрити небо - ну, про що ми говоримо? Ми вже це випробовували неодноразово. Цей інститут не працює. Єдине, що може працювати - наше членство в НАТО і ЄС, але при цьому нам треба мати потужну економіку й сильну армію, яка здатна у першу ж секунду нападу давати гідну відсіч", - наголосив Володимир Омелян.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, на перемовинах із Росією в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав.