Єгипет не прийняв російський корабель із українським зерном, – Кулеба

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пише у своєму Twitter.

"Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля, навантаженого вкраденим в Україні зерном. Ми домовилися координувати свої зусилля, щоб Росія розблокувала український експорт продовольства", – додає він.

За словами Кулеби, Україна та Єгипет продовжують співпрацювати у питаннях продовольчої безпеки.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

8 травня стало відомо, що окупанти вивозять олію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області.

11 травня Росія вивезла у Крим зерно з Енергодара, крадуть також овочі та насіння соняшника.

17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.

Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені. для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

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