Єгипет не прийняв російський корабель із українським зерном, – Кулеба
Єгипет не впустив до свого порту російський корабель із краденим українським зерном
Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пише у своєму Twitter.
"Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля, навантаженого вкраденим в Україні зерном. Ми домовилися координувати свої зусилля, щоб Росія розблокувала український експорт продовольства", – додає він.
За словами Кулеби, Україна та Єгипет продовжують співпрацювати у питаннях продовольчої безпеки.
- 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
- 8 травня стало відомо, що окупанти вивозять олію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області.
- 11 травня Росія вивезла у Крим зерно з Енергодара, крадуть також овочі та насіння соняшника.
- 17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.
- Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені. для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе