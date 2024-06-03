Більшість українців до збільшення тарифів на світло платили лише за постачання, - експерт з енергоефективності Павлюк

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо подивитися на те, куди діваються гроші з сектору енергетики, то можна глянути загалом, що наш сектор енергетики вже десятиліттями генерує дві речі: трохи електроенергії й багато боргів. Ці борги періодично списуються з компанії на компанію, потім закінчується все державним бюджетом, котрий платить. Загалом всі тарифи треба міняти, вони мають бути реальними", - наголосив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України".

Павлюк нагадує, що до підвищення тарифу ціна на електрику становила 2,64 грн за кВт-год, а зараз - 4,32 грн.

"Електроенергія, котру ми маємо у квартирах суттєво відрізняється від електроенергії на двох дротах на виході з електростанції - вона має зайти в систему магістральної передачі, зайти в обленерго, зайти до вашого будинку. Всі ці елементи - це робота людей, систем, робота оплачується. Вартість магістральних систем передачі оператору Укренерго - це близько 60 копійок за кВт-год, вартість обленерго - від 1,30 до 2,10 грн і плюс є тариф постачальника (так званий постачальник універсальних послуг) - це ще десь близько 20 копійок. Тобто у сумі набігає 2,6-2,8 грн - більшість населення України доплачувало весь цей час лише за доставлення електроенергії до їхньої квартири, тоді, як електроенергія була безплатною, як явище. Так ринок працювати не може", - наголосив експерт.

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За його словами, Енергоатом та Укргідроенерго мусили продавати частину електроенергії дорожче для бізнесу й на різниці компенсували ціну для населення. Зараз же у Запоріжжі заблоковане постачення електрики через тимчасову окупацію ЗАЕС, уражені та частково пошкоджені системи розподільчого устаткування.

"Ми у багатьох частинах країни не можемо передати великі обсяги з кінця в кінець країни. Ми маємо зараз парадоксальну ситуацію, де сонячні електростанції на півдні виробляють електроенергію, котру ми передати і спожити не можемо - там ми маємо диспетчерські відключення. Електроенергія це річ така, яку у відро не набереш, її треба зберігати у спеціалізованих станціях, батарейних блоках. Тому в нас будуть ситуації, коли ми в одному місці будемо імпортувати, а в другому матимемо диспетчерські відключення", - пояснив Павлюк.