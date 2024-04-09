Держава повертатиме аграріям чверть вартості сільгосптехніки українського виробництва

Про це повідомила віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

У межах ініціативи уряду, яка є складовою економічної програми "Зроблено в Україні", аграрії зможуть отримати назад 25% від вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва з затвердженого переліку. Наразі цей список налічує 964 номенклатурні позиції продукції 21 українського виробника сільгоспмашин та обладнання. За підсумками надходження та розгляду нових заяв виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися.

У держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено 1 млрд гривень.

"За підрахунками, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько чотирьох тисяч агровиробників. А головне – ми надаємо новий поштовх для розвитку машинобудівних підприємств. Орієнтовно підтримка дозволить збільшити на ринку пропозицію вітчизняної техніки та обладнання вдвічі, запустити виробництво нових найменувань, посилить інтерес інвесторів до галузі", - вважає Свириденко.

Завдяки реалізації програми цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитись до 10%. До того ж програма сприятиме створенню близько 1 тис. нових робочих місць.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та документи, які підтверджують придбання.

Як потрапити до переліку виробників

Ключовими вимогами для того, щоб бути внесеними до списку виробників сільгосптехніки, є рівень локалізації, наявність сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві, питома вага витрат на оплату праці тощо. Щоб бути включеним до переліку виробника техніки та обладнання, потрібно подати відповідну заявку та документи до неї до Міністерства економіки.

Заявки щодо включення техніки та обладнання до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня. Техніка та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, може бути включена до переліку на наступний рік.