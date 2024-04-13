Для мене це велике питання: економіст Пендзин про спроможність бюджету забезпечити мобілізаційний процес за новим законом

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Давайте займемося звичайною арифметикою рівня середньої школи. В рік по мінімуму мобілізований обходиться бюджету в 1 млн 300 тис. грн. При чому мої знайомі, які проходили через мобілізацію і зараз воюють, говорять, що, коли ти приходиш, то дають список на пару папірців, де написано, що треба тобі докупити за власний кошт, починаючи від тактичного одягу та розгрузок. У структурах безпеки оборони працює 1 млн 100 тис. людей, а ті, хто героїчно загинув, все одно залишаються на забезпечені держави, яка винна їхнім родичам 15 млн грн. От беріть 1 млн 100 тис. і множте на 1 млн 300 тис., отримуємо ситуацію, коли тільки на мінімальне утримання тих, хто сьогодні воює, потрібно 1,4 трлн грн, навіть більше", - зауважив Олег Пендзин.

За його словами, якщо відкрити державний бюджет на 2024 рік, то 1,7 трлн грн - те, що збирає держава протягом року.

"У мене є питання, як економіста: за які гроші ми плануємо зараз з вами відповідно до новоприйнятого закону про мобілізацію додатково набирати людей? Хто буде їм це все оплачувати, про що ведеться мова? Зазначу, що 40% від суми 1 млн 300 тис. грн – заробітна платня, але без тих 70 тис. грн, що Кабмін прийняв у постанові для додаткової сплати тим, хто на нулі 30 днів. Питання: звідки? При тому, що макрофінансова допомога, яка нам надходить, не може бути використана на безпеку оборони. Відповідно, для мене це велике питання", - наголосив член Економічного дискусійного клубу.

Пендзин пояснив, що ці гроші ми можемо зібрати виключно за рахунок податків та зборів у нашій країні.

"Скажу декілька речей, які надзвичайно непопулярні. Перша – однією з основних ознак переведення країни на військові рейки є зупинка децентралізації та концентрація всіх коштів в одному державному бюджеті. Друга – замороження соціальних стандартів. Третя – розуміємо, що 1,7 трлн грн у бюджеті - ті гроші, які ще треба зібрати, тобто бізнес має рік відпрацювати, сформувати дохід, з якого сплатить податки. Тобто цих податків має бути 1,7 трлн. Тому мобілізацію треба здійснювати, виходячи з економічної доцільності бізнесу, аби формувати податковий ресурс", - резюмував економіст.