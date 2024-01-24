Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Іноземні інвестори заявили про готовність купити два українські держбанки, – Мінфін

Іноземні інвестори заявили про готовність купити два українські держбанки, – Мінфін

24 січня, 2024 середа
13:21
Економіка Сенс Банк

Іноземні інвестори висловили зацікавленість у приватизації двох українських державних банків. Нині їх активно готують до продажу

Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук у відповідь на запитання ЕП.

"У нас є зацікавленість  іноземних інвесторів у двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені", - сказав він.

За його словами, нині Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, аби процедура була більш прозорою.

Чиновник зазначив, що банки планують продати до кінця року.

"Ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині, і я досить позитивно налаштований. Хочеться в цьому році продати ці два банки", - сказав заступник міністра.

Що стосується ПриватБанку, то це "той банк, у який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", тому його поки не продаватимуть, резюмував Драганчук.

  • 20 липня 2023 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися з АТ "Сенс Банк", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
  • Наступного дня його націоналізували, тобто банк став державним під управлінням Мінфіну.
Теги:
Україна
Читайте також:
Петер Сіярто
23 січня, 2024 вiвторок
Сіярто перед поїздкою до Ужгорода отримав україномовного листа з погрозами його вбити , - ЗМІ
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
білоруські військові
24 січня, 2024 середа
Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
14:42
звільнені з полону бійці
У межах 49 обмінів з РФ загалом повернули 2681 українського військового, в полоні залишаються понад 8 тис. українців
14:11
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76
14:04
Коаліція девайсів: Україна попросила допомоги партнерів в організації дистанційного навчання
14:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ситий голодному не товариш. Чому Лещенко має стулити рот, перш ніж щось радити українцям?
14:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:53
Марка "Вічна Памʼять"
Укрпошта оголосила найкращі поштові марки 2023 року
13:44
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
РФ атакувала Новоберислав і Херсон: серед поранених – медики
13:44
Оновлено
Денис Шмигаль і Роберт Фіцо
Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді: яких домовленостей досягли
13:31
Словаччина Україна
Словаччина більше не надсилатиме Україні зброю, але приватні військові контракти залишаться чинними, - спікер парламенту Пеллегріні
13:30
Донецька область
Росія залучила до війни проти України найманців з Малайзії, - Спротив
13:15
На фото: Анатолій Вассерман
На сторінці українофоба Вассермана зʼявилась заява на підтримку України із закликом боротися із ворогом у кремлі
13:11
білорусь та Україна
На війні проти РФ загинули двоє білоруських добровольців
12:59
росія прапор занепад
У РФ планують відбирати майно за критику армії і війни: розвідка Британії назвала мету російської влади
12:59
Законопроєкт про множинне громадянство: у Міграційній службі пояснили, хто з росіян зможе отримати український паспорт
12:43
На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"
Раян Гослінг розкритикував "Оскар" за відсутність головної акторки та режисерки "Барбі" серед номінантів
12:40
прикордонник
У Мінкульті розповіли, скільки діячів культури не повернулися з-за кордону після видачі дозволу на виїзд
12:33
Данія
Данія надасть 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ й Міноборони України
12:33
Українська веслувальниця Людмила Лузан
“Я мрію в Парижі почути гімн України”: українська веслувальниця Людмила Лузан готується до Олімпійських ігор 2024
12:32
Ексклюзив
Роберт Фіцо і Віктор Орбан
Фіцо, як і Орбан, втрапив у популістичну пастку, - експерт-міжнародник Тужанський
12:19
СБУ оголосила підозру в пособництві у веденні війни гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ Обносову
12:15
ЗСУ, мобілізація
Мінкульт пояснив, кого з діячів культури в Україні можуть забронювати від мобілізації
12:13
Ексклюзив
ID-картка, паспорт
"Підігрує пропаганді РФ": експерт Магера про законопроєкт щодо множинного громадянства
12:09
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на 25 січня від Наталки Діденко
12:05
OPINION
Дана Ярова
Кейс Мазепи: Це про тиск на великі бізнес-групи
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майбутнє України в руках Заходу та занепокоєння українців щодо ППО на тлі останніх російських обстрілів. Акценти світових ЗМІ 24 січня
11:59
електроенергія
Польща аварійно надала Україні надлишки електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 24 січня
11:49
Латвія
Латвія відправить Україні ще одну партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв
11:33
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Номінований на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі" знову покажуть у кінотеатрах
11:30
Ілюстративне фото
У Польщі розпочалися великі протести фермерів проти імпорту з України
11:30
Bank of Cyprus - найбільший банк Кіпру
Найбільший банк Кіпру закрив представництва і пішов з Росії
11:12
На фото: "Золота малина"
Джейсон Стейтем, Рассел Кроу та Дженніфер Лопес: "Золота малина" назвала претендентів на звання найгірших у кіно
11:10
Огляд
Карта. Заставочна_2401
Карта бойових дій за період  17-24 січня: Росія почала третій етап наступу, а ЗСУ мають нову далекобійну зброю
11:03
Оновлено
полонені окупанти
Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених
10:52
СБУ затримала ворожого агента, який допомагав окупантам уразити штаби ЗСУ поблизу Авдіївки
10:51
Оновлено
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
У Молдові глава МЗС Попеску подав у відставку, його замінить віцеспікер Міхай Попсой
10:44
консерви
На Київщині зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів
10:38
школа
За 700 днів повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 1600 шкіл, ще 200 зруйновані
10:34
Оновлено
Наслідки вечірнього удару по Харкову 23 січня: поранено 9 людей, пошкоджена наукова установа
10:30
Ллойд Остін
У Пентагоні розповіли про стан Остіна: "Одужує та проходить фізіотерапію"
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV