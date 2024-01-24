Іноземні інвестори заявили про готовність купити два українські держбанки, – Мінфін

Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук у відповідь на запитання ЕП.

"У нас є зацікавленість іноземних інвесторів у двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені", - сказав він.

За його словами, нині Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, аби процедура була більш прозорою.

Чиновник зазначив, що банки планують продати до кінця року.

"Ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині, і я досить позитивно налаштований. Хочеться в цьому році продати ці два банки", - сказав заступник міністра.

Що стосується ПриватБанку, то це "той банк, у який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", тому його поки не продаватимуть, резюмував Драганчук.