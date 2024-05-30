Кабмін дозволив експорт вугілля з України після двох років заборони

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вказано, що Кабмін вніс зміни до додатка 1 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню" постанови КМУ від 27.12.2023 №1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".

Відтак, квоту на експорт вугілля кам’яного, антрациту, брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам’яного вугілля, яка мала обсяг нуль тон змінили квотою обсягом 1 153 тис. тонн. Зміни мають на меті забезпечити роботу державних вугледобувних підприємств та реалізацію енергетичного вугілля на експорт.