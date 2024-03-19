На закордонні відрядження нардепів торік із бюджету України витратили 13,7 млн грн
На функціонування роботи Верховної Ради у 2023 році було витрачено 2,6 млрд грн держкоштів, із яких 13,7 млн – на забезпечення візитів делегацій ВР за кордон
Про це ВР повідомила LIGA.net у відповідь на запит.
Так, у 2023 році на забезпечення діяльності парламенту й окремих нардепів у бюджеті заклали 2 732,1 млрд грн, а витратили 2 592,7 млрд грн. З них 13,7 млн грн витратили на закордонні поїздки нардепів. А 109,4 млн грн повернули до бюджету України.
На забезпечення діяльності Ради у 2024 році у держбюджеті закладено 2 947,1 млрд грн.
"Необхідно зазначити, що в умовах воєнного стану Верховна Рада України здійснює діяльність у режимі максимальної економії бюджетних коштів", – акцентували у коментарі для видання.
- У 2023 році на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським з держбюджету витратили 33,728 млн грн.
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