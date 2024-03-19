На закордонні відрядження нардепів торік із бюджету України витратили 13,7 млн грн

Про це ВР повідомила LIGA.net у відповідь на запит.

Так, у 2023 році на забезпечення діяльності парламенту й окремих нардепів у бюджеті заклали 2 732,1 млрд грн, а витратили 2 592,7 млрд грн. З них 13,7 млн грн витратили на закордонні поїздки нардепів. А 109,4 млн грн повернули до бюджету України.

На забезпечення діяльності Ради у 2024 році у держбюджеті закладено 2 947,1 млрд грн.

"Необхідно зазначити, що в умовах воєнного стану Верховна Рада України здійснює діяльність у режимі максимальної економії бюджетних коштів", – акцентували у коментарі для видання.