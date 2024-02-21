Польський уряд самоусунувся від протестів фермерів на кордоні з Україною, - дипломат Дещиця

Про це він заявив у вечірньому етері Еспресо.

"Насправді два місяці тому, чи навіть місяць, ми все ж таки очікували, що новий польський уряд, який задекларував готовність допомагати Україні, який задекларував готовність розвивати відносини з Україною і прем'єр-міністр Дональд Туск відвідав Київ, зробив ці заяви, показав відкритість до такої співпраці. Насправді уряд ніяк не реагував на протести польських фермерів, масштабніші акції яких розпочалися два тижні тому", - розповів дипломат.

Дещиця наголосив, що два місяці тому передбачити такої бездіяльності ніхто не міг.

"Я вважаю, що ця заява президента і звернення до польського уряду дуже на часі, бо польський уряд, якщо можна так сказати, трошки самоусунувся від розв'язання проблеми польських фермерів. Вони заявляють, що ведуть діалог з польськими фермами, заявляють, що ведуть діалог з українською стороною, пробують знайти якесь порозуміння також із Брюсселем, бо ці вимоги польських фермерів стосуються також і європейської політики, і аграрної. Одначе, нічого не відбувається у протестувальників, висуваються нові й нові вимоги, розширюються протести на все більшу територію, до них долучаються нові професійні групи", - сказав колишній посол в Польщі.

Він додав, якщо польський уряд не реагує, то час українському уряду звернути на це увагу, тому що мова не лише про розв'язання проблем польських фермерів, йдеться про завдавання удару безпеці й обороні країни: "Ці протести на кордоні, блокування кордону, блокування міжнародних перевезень впливають на обороноздатність України й ми не можемо стояти обабіч цього, не кажучи, що воно впливає на економіку".

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.

21 лютого президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення стосовно ситуації на польсько-українському кордоні. Він ініціював зустріч керівників України та Польщі на кордоні.