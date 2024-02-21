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Ексклюзив

Польський уряд самоусунувся від протестів фермерів на кордоні з Україною, - дипломат Дещиця

21 лютого, 2024 середа
21:15
Економіка Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014 -2022 рр., український дипломат Андрій Дещиця вважає, що попри заяви про підтримку новий польський уряд не вжив заходів щодо протестів фермерів, що може мати серйозні наслідки для безпеки України

Про це він заявив у вечірньому етері Еспресо.

"Насправді два місяці тому, чи навіть місяць, ми все ж таки очікували, що новий польський уряд, який задекларував готовність допомагати Україні, який задекларував готовність розвивати відносини з Україною і прем'єр-міністр Дональд Туск відвідав Київ, зробив ці заяви, показав відкритість до такої співпраці. Насправді уряд ніяк не реагував на протести польських фермерів, масштабніші акції яких розпочалися два тижні тому", - розповів дипломат.

Дещиця наголосив, що два місяці тому передбачити такої бездіяльності ніхто не міг.

"Я вважаю, що ця заява президента і звернення до польського уряду дуже на часі, бо польський уряд, якщо можна так сказати, трошки самоусунувся від розв'язання проблеми польських фермерів. Вони заявляють, що ведуть діалог з польськими фермами, заявляють, що ведуть діалог з українською стороною, пробують знайти якесь порозуміння також із Брюсселем, бо ці вимоги польських фермерів стосуються також і європейської політики, і аграрної. Одначе, нічого не відбувається у протестувальників, висуваються нові й нові вимоги, розширюються протести на все більшу територію, до них долучаються нові професійні групи", - сказав колишній посол в Польщі.

Він додав, якщо польський уряд не реагує, то час українському уряду звернути на це увагу, тому що мова не лише про розв'язання проблем польських фермерів, йдеться про завдавання удару безпеці й обороні країни: "Ці протести на кордоні, блокування кордону, блокування міжнародних перевезень впливають на обороноздатність України й ми не можемо стояти обабіч цього, не кажучи, що воно впливає на економіку".

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.

21 лютого президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення стосовно ситуації на польсько-українському кордоні. Він ініціював зустріч керівників України та Польщі на кордоні.

Теги:
Новини
Світ
Польща
ЄС
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Андрій Дещиця
Блокування кордону
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