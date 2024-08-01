Столична влада вимагає від уряду негайно перекрити й відреставрувати міст Патона

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Там нагадали, що за наполяганням уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури місто передало міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво". Замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. І в січні 2023 року Київавтодор передав функції замовника Службі.



"Столична адміністрація неодноразово зверталася до профільного міністерства з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту. Однак протягом 2 років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено", - наголосили в КМДА.

У Кличка зазначили, що фахівці міського КП "Київавтошляхміст" проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди.