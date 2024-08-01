Столична влада вимагає від уряду негайно перекрити й відреставрувати міст Патона
Міська влада Києва звернулася до уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через річку Дніпро для уникнення аварійних ситуацій
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Там нагадали, що за наполяганням уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури місто передало міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво". Замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. І в січні 2023 року Київавтодор передав функції замовника Службі.
"Столична адміністрація неодноразово зверталася до профільного міністерства з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту. Однак протягом 2 років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено", - наголосили в КМДА.
У Кличка зазначили, що фахівці міського КП "Київавтошляхміст" проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди.
- У липні 2023 року в Києві експерти Комісії з перевірки стану мостових споруд зафіксували критичні пошкодження мосту імені Є. Патона та мосту метро. Зокрема, виявили суцільну корозію, поздовжні тріщини та руйнування бетону.
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