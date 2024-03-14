Україна має намір відновити морські поромні та контейнерні перевезення за два-три тижні, - Мінінфраструктури
Україна планує відновити контейнерні перевезення Українським морським коридором протягом двох-трьох тижнів
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков під час круглого столу про український експорт, організованому Центром економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, майже всі контейнерні перевали задіяні в перевалці аграрної, а також іншої продукції.
"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери, - ред.). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери - це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", - розповів Васьков.
Він вважає, що термінали й контейнерні лінії відновлюватимуть свою роботу поступово.
"Спочатку перша лінія, потім друга, а за нею третя", - додав заступник міністра.
Також Васьков акцентував, перевезення стартуватимуть з фідерних суден, а за ними, якщо не буде пригод, підуть контейнерні лінії.
Водночас у Мінвідновленні сподіваються, що автомобільне поромне сполучення вдасться відновити протягом двох тижнів, а залізничне поромне сполучення - через два місяці.
Васьков додав, що під залізничні поромні перевезення підпадають усі види вантажів, окрім небезпечних.
Заступник міністра зауважив, що в Дунайських портах працюють контейнерні сервіси між Україною і Румунією з порту "Рені", а також між Румунією і Туреччиною з порту "Ізмаїл". За його словами, Українське Дунайське пароплавство готове до перевезення контейнерів угору по Дунаю, але поки ще не має такого досвіду.
Васьков резюмував: через Дунай у лютому пройшли 1,8 млн тонн вантажів - це становить майже 50% від максимуму, що зафіксували у минулому році.
Водночас разом з Українським морським коридором перевезення в лютому досягли майже 10 млн тонн - це 75% довоєнного обсягу.
- 7 лютого стало відомо, що у січні 2024 року Україна вийшла на обсяг експорту морем як до повномасштабної війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.46 Купівля 38.46Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе