Україна має намір відновити морські поромні та контейнерні перевезення за два-три тижні, - Мінінфраструктури

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков під час круглого столу про український експорт, організованому Центром економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, майже всі контейнерні перевали задіяні в перевалці аграрної, а також іншої продукції.

"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери, - ред.). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери - це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", - розповів Васьков.

Він вважає, що термінали й контейнерні лінії відновлюватимуть свою роботу поступово.

"Спочатку перша лінія, потім друга, а за нею третя", - додав заступник міністра.

Також Васьков акцентував, перевезення стартуватимуть з фідерних суден, а за ними, якщо не буде пригод, підуть контейнерні лінії.

Водночас у Мінвідновленні сподіваються, що автомобільне поромне сполучення вдасться відновити протягом двох тижнів, а залізничне поромне сполучення - через два місяці.

Васьков додав, що під залізничні поромні перевезення підпадають усі види вантажів, окрім небезпечних.

Заступник міністра зауважив, що в Дунайських портах працюють контейнерні сервіси між Україною і Румунією з порту "Рені", а також між Румунією і Туреччиною з порту "Ізмаїл". За його словами, Українське Дунайське пароплавство готове до перевезення контейнерів угору по Дунаю, але поки ще не має такого досвіду.

Васьков резюмував: через Дунай у лютому пройшли 1,8 млн тонн вантажів - це становить майже 50% від максимуму, що зафіксували у минулому році.

Водночас разом з Українським морським коридором перевезення в лютому досягли майже 10 млн тонн - це 75% довоєнного обсягу.