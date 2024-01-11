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Головна Економіка Укренерго отримає понад 4 млрд грн на будівництво нових енергооб'єктів

Укренерго отримає понад 4 млрд грн на будівництво нових енергооб'єктів

11 січня, 2024 четвер
17:14
Економіка електроенергія

НКРЕКП 10 січня затвердила інвестиційну програму Укренерго на 2024 рік на рівні близько 4,4 млрд грн. Кошти передусім спрямують на будівництво нових об'єктів

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"На другому році повномасштабної війни це перша інвестпрограма компанії, реалізацію якої планується спрямувати не лише на відновлення після російських атак, а й на розвиток енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що торік Укренерго розподіляло кошти, спрямовані на оновлення інфраструктури, передусім на відновлення підстанцій після російських обстрілів і будівництво захисних споруд.

Цьогоріч понад 60% планується спрямувати на будівництво нових об'єктів в енергосистемі. Зокрема, це нова потужна лінія електропередачі, яка сприятиме значному збільшенню пропускної спроможності для торгівлі електроенергією з Румунією та посилить надійність живлення Одеської області. Також планується розпочати роботи над збільшенням надійності системи передачі в північних та західних регіонах.

Україна
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