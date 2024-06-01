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ВАКС стягнув на користь України 1,8 млрд грн активів компанії, яка пов'язана з російським букмекером 1xBet

1 червня, 2024 субота
02:42
Економіка 1XBET

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення в дохід держави активів компанії "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з російським букмекером 1xbet

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Про це інформує Державне бюро розслідувань. 

Вказано, що завдяки рішенню, ухваленому за матеріалами кримінального провадження ДБР, у дохід держави стягнули цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Під час розслідування було встановлено, що компанія "SIA ROYAL PAY EUROPE", пов'язана з російським  букмекером "1xBet". Він представлений в Україні ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ". Проти компанії "SIA ROYAL PAY EUROPE" указом президента, який ввів у дію рішення РНБО, запровадженні санкції строком 5 років, проти ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ" - на 50 років. 

Слідство підтвердило, що на українських банківських рахунках "SIA ROYAL PAY EUROPE" є кошти російського капіталу компанії. На ці активи накладено арешт. ДБР ще у червні 2023 року передало їх в управління Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

  • 11 березня в Україні було запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років – всього 287 юридичних та 120 фізичних осіб.
  • 28 грудня 2023 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів компанії, яка пов'язана з російським букмекером 1xBet, в дохід держави. 
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
ДБР
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