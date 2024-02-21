"Все це сталося через те, що Росія напала на Україну": Дуда прокоментував ситуацію на кордоні

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю "Українському Радіо".

"Проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Звичайно, все це сталося через те, що РФ напала на Україну, це спричинило ціле потрясіння. Це також спричинило продовольчу кризу у величезній частині світу, де часто говорять, що Україна є житницею світу", - заявив президент Польщі.

Дуда переконаний, що ситуація на кордоні - це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, а також виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.

"Ми намагаємося розв'язати цю проблему", - запевнив Анджей Дуда.

Польський лідер наголосив, що поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме.

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"У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті в тристоронній формулі Польща-Україна-водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити й це питання мирним шляхом, шляхом переговорів", - наголосив він.

У розмові Дуда підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду. Президент Польщі наголосив, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії.

Блокування кордону

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.

Польська поліція порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Путіна "навести лад".