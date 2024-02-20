Політичний експерт Смолій вказав на російський слід під час протестів на кордоні з Польщею
Андрій Смолій, юрист, громадський активіст, політичний експерт розповів, хто стоїть за протестами польських фермерів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Я б не виключив у цьому питанні наявність російського сліду. У жовтні минулого року перші протести організовувала польська партія "Конфедерація", яка набрала близько 7,5% голосів на виборах до парламенту. Це люди, які по суті цілком підтримують РФ і прихильно ставляться до Путіна. Вони прямо про це говорили, принаймні раніше. Це люди, які доволі негативно ставляться до України та українців. Тому я б не виключав тут аспекту, який полягає у підбуренні з боку держави-окупанта до певних протестних настроїв", - зазначив Смолій.
За його словами, для певної частини польської економіки, виробників сільськогосподарської продукції, українська сільськогосподарська продукція, мабуть, не є вигідною на ринку. Але це питання має вирішувати польський уряд.
"Ще одне питання, яке сьогодні і попередні дні вже підняли польські протестувальники, це позиція, політика та певні історичні реалії, які в минулому роз'єднували польське та українське суспільство. Сьогодні цими двома державними знову хочуть маніпулювати. Проблема в тому, що цим людям, на жаль, не вистачає розуміння, в якій ситуації знаходиться Україна, і що після України наступною буде Польща", - додав він.
- Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
- Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
- З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
- У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
- 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
- Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.
- Польська поліція порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Путіна "навести лад".
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