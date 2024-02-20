Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Політичний експерт Смолій вказав на російський слід під час протестів на кордоні з Польщею
Ексклюзив

Політичний експерт Смолій вказав на російський слід під час протестів на кордоні з Польщею

20 лютого, 2024 вiвторок
22:50
Суспільство блокада кордону

Андрій Смолій, юрист, громадський активіст, політичний експерт розповів, хто стоїть за протестами польських фермерів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Я б не виключив у цьому питанні наявність російського сліду. У жовтні минулого року перші протести організовувала польська партія "Конфедерація", яка набрала близько 7,5% голосів на виборах до парламенту. Це люди, які по суті цілком підтримують РФ і прихильно ставляться до Путіна. Вони прямо про це говорили, принаймні раніше. Це люди, які доволі негативно ставляться до України та українців. Тому я б не виключав тут аспекту, який полягає у підбуренні з боку держави-окупанта до певних протестних настроїв", - зазначив Смолій.

За його словами, для певної частини польської економіки, виробників сільськогосподарської продукції, українська сільськогосподарська продукція, мабуть, не є вигідною на ринку. Але це питання має вирішувати польський уряд.

"Ще одне питання, яке сьогодні і попередні дні вже підняли польські протестувальники, це позиція, політика та певні історичні реалії, які в минулому роз'єднували польське та українське суспільство. Сьогодні цими двома державними знову хочуть маніпулювати. Проблема в тому, що цим людям, на жаль, не вистачає розуміння, в якій ситуації знаходиться Україна, і що після України наступною буде Польща", - додав він.

  • Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
  • Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
  • Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
  • 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
  • З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
  • У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
  • 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
  • Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.
  • Польська поліція порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Путіна "навести лад".
Теги:
Україна
Росія
Польща
Володимир Путін
акції протестів
Новини Західної України
Читайте також:
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
20 лютого, 2024 вiвторок
Путін подарував лідеру КНДР лімузин: це порушення санкцій ООН
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
18 лютого, 2024 неділя
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
Дональд Трамп
20 лютого, 2024 вiвторок
У США назвали найгіршого президента країни, - опитування
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.8
  • EUR
    Купівля 41.14
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
23:25
Ерлінг Холанд (в центрі)
"Манчестер Сіті" дотиснув"Брентфорд" та впритул наблизився до лідера АПЛ
23:23
Анонс
Олександр Зінченко та Габріель Мартінеллі (праворуч)
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 21 лютого
22:56
Adobe
Adobe представила помічника на базі штучного інтелекту, який здатен аналізувати PDF-документи
22:44
Максим Кузьмінов
Льотчика-втікача Кузьмінова розстріляли у курортному містечку в Іспанії, - джерела NYT в поліції
22:20
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе отримає за перехід до "Реалу" велетенський підписний бонус, - BBC
22:13
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
США намагалися відмовити РФ від випробування ядерної космічної зброї під час таємних переговорів, - Politico
21:52
Оновлено
Артем Козаченко
У Німеччині в лікарні помер другий український баскетболіст, який став жертвою нападу
21:34
Посол США в Україні Бріджит Брінк
"Мала дві розмови з Джонсоном": посол США Брінк переконана, що конгрес проголосує за допомогу Україні
21:21
Олександр Сирський
"Сирський здав Авдіївку": росіяни запустили проти головнокомандувача ЗСУ інформаційну кампанію
21:19
На фото: боєприпаси
У центрі уваги постачання боєприпасів: Сирський та Умєров обговорили з Остіном ситуацію на передовій
21:07
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
"Ворог намагається спровокувати нас розстрілювати штурмовиків РФ": боєць ЗСУ про страту українських військовополонених в Авдіївці
21:01
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав причиною втрати Авдіївки дефіцит боєприпасів
20:58
Мая Санду та Дорін Речан
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
20:43
експорт кукурудзи
Кубраков розповів про додатковий маршрут, який Україна використовуватиме через польську блокаду кордону
20:25
Аналітика
Сергій Згурець
Як FPV-дрони розтрощили ворожу базу та що виявилося несподіванкою для знищених російських Су. Колонка Сергія Згурця
20:04
рада слуга народу
Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга Народу", - джерела
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Смерть Навального: сірість убиває
20:00
Аналітика
україна німеччина
Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
19:57
Ексклюзив
Революція гідності, беркут
"Це справді був наказ із РФ": військовослужбовець ЗСУ, "голос Майдану" Нищук про розстріли активістів на Інститутській
19:54
Куп'янськ
Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі: є загиблі
19:42
Сухопутні війська ЗСУ
Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки
19:26
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе знявся в кіно після 16-річної перерви
19:25
Володимир Кара-Мурза
Британія відмовилась обміняти російського опозиціонера Кара-Мурзу на шпигунів РФ, - Guardian
19:16
Андрес Бреме
Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990
19:10
Наймасштабніша конфіскація: у Франції арештували віллу за €120 млн, яку пов’язують із Газпромом
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 727-го дня війни: до Коаліції дронів хочуть залучити два десятки країн, ССО завдали потужних ударів по ворогу на Донеччині
18:57
футбол, Ліга чемпіонів
Футбольних арбітрів в Україні перевірятимуть на детекторі брехні
18:39
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
"Не продавав права жодному російському видавництву": Бакман прокоментував вихід у РФ його останньої книжки
18:38
Естонія
В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей
18:36
G7
Лідери G7 зберуться на онлайн-саміт у річницю великої війни в Україні, запросили Зеленського
18:34
Путін
Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі
18:24
Ексклюзив
аеропорт "Бориспіль"
У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні
18:15
Меловін
"Це були не мої думки": Melovin заявив, що більше не вважає результати Нацвідбору Євробачення-2024 купленими
18:07
OPINION
Юрій Гайдай
"Мирна розслаблена Європа" готується до великої війни
18:05
Україна повернула з російської окупації 11 дітей
З російської окупації за сприяння Катару повернули 11 українських дітей
18:03
Авдіївка
"Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине": Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку
18:00
військовий квиток, мобілізація
До законопроєкту про мобілізацію внесли понад тисячу поправок
18:00
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У Defence Express припустили, яку підводну зброю отримає Україна від Швеції
17:47
Дженнаро Гаттузо (в центрі), Шахтар - Марсель
"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ
17:46
Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного: відкрито провадження
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV