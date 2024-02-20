Політичний експерт Смолій вказав на російський слід під час протестів на кордоні з Польщею

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Я б не виключив у цьому питанні наявність російського сліду. У жовтні минулого року перші протести організовувала польська партія "Конфедерація", яка набрала близько 7,5% голосів на виборах до парламенту. Це люди, які по суті цілком підтримують РФ і прихильно ставляться до Путіна. Вони прямо про це говорили, принаймні раніше. Це люди, які доволі негативно ставляться до України та українців. Тому я б не виключав тут аспекту, який полягає у підбуренні з боку держави-окупанта до певних протестних настроїв", - зазначив Смолій.

За його словами, для певної частини польської економіки, виробників сільськогосподарської продукції, українська сільськогосподарська продукція, мабуть, не є вигідною на ринку. Але це питання має вирішувати польський уряд.

"Ще одне питання, яке сьогодні і попередні дні вже підняли польські протестувальники, це позиція, політика та певні історичні реалії, які в минулому роз'єднували польське та українське суспільство. Сьогодні цими двома державними знову хочуть маніпулювати. Проблема в тому, що цим людям, на жаль, не вистачає розуміння, в якій ситуації знаходиться Україна, і що після України наступною буде Польща", - додав він.