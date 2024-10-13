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Головна Економіка Як втрата Покровська вдарить по українській металургії: пояснює The Economist

Як втрата Покровська вдарить по українській металургії: пояснює The Economist

Марія Науменко
13 жовтня, 2024 неділя
17:17
Економіка Покровськ

Захоплення Росією найбільшої в Україні шахти з видобутку коксівного вугілля "Покровська"може призвести до катастрофічного падіння виробництва сталі

Зміст

Про це повідомляє The Economist.

"Разом з дочірніми підприємствами та адміністративними будівлями шахтоуправління "Покровське" забезпечує роботою 6 тисяч людей, з яких близько тисячі наразі служать у Збройних силах України. Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля в Україні. Його вугілля, що використовується для виплавки залізної руди, життєво необхідне для решти металургійної галузі країни", - пояснили у виданні.

Міжнародна група гірничо-металургійних компаній, що володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США, "Метінвест" планувала видобути на шахті 5,3 млн тонн вугілля у 2024 році.

"У 2023 році українські металургійні заводи виробили 6,2 млн тонн нерафінованої сталі. Однак у 2021 році, до втрати двох маріупольських заводів, Україна виробила 21,4 млн тонн. У 2021 році Україна була 14-м найбільшим виробником сталі у світі, але минулого року вона опустилася на 24-те місце", - йдеться у повідомленні.

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За даними аналітика Андрія Бузарова, навіть без фізичного захоплення шахти, Росія може паралізувати її роботу, шляхом перебоїв з електропостачанням та обстрілів транспортних маршрутів. За його прогнозами, наступною метою може стати шахта у Добропіллі.

Втрата Покровської шахти, за словами голови "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова, може скоротити виробництво сталі до 2-3 млн тонн у 2024 році замість прогнозованих 7,5 млн тонн. Це призведе до значних економічних втрат, з урахуванням того, що до війни сталь становила третину українського експорту.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков заявив у вересні, що якщо Покровськ буде втрачено, компанія все ще зможе виробляти частину коксівного вугілля всередині країни, але решту буде змушена імпортувати, що зробить українську сталь менш конкурентоспроможною на світовому ринку.

"Дехто каже: "Дивіться, ми втратили Маріуполь і нічого не сталося". Але це неправда. Ми втратили серйозну частину нашого ВВП. Просто нас зараз фінансують наші партнери, тому ми ще не усвідомили, що у нас стало набагато менше грошей у бюджеті. І тут була б така ж історія", - пояснив він.

  • 4 жовтня очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що у Покровську на Донеччині внаслідок російських обстрілів знищено або пошкоджено 80% інфраструктури.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Військові новини
Покровськ
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