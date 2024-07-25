Зеленський відповів на петицію щодо заборони підвищувати тарифи на світло під час війни

Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію, яку було розміщено на сайті ОП і яка набрала необхідні 25 тис. підписів.

Автор петиції Роман Парфьонов попросив президента заборонити підвищення тарифів на світло, аргументуючи це скрутним матеріальним становищем більшості громадян під час повномасштабної війни.

"Рівень зарплат в Україні, особливо в обласних центрах, вже не відповідає вартості електроенергії. Уряд і Ви особисто обіцяли ввести мораторій на підвищення тарифів до кінця війни, але на жаль, ці обіцянки не були виконані. Народ України стикається з величезними фінансовими труднощами, а особливо важко доводиться людям пенсійного віку. В таких умовах підвищення тарифів на електроенергію стає непосильним тягарем для більшості громадян", – йдеться у тексті петиції.

Зеленський своєю чергою визнав соціальну значущість порушеного питання, тому "звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав і свобод громадян, та визначитися щодо відповідних заходів реагування".

У відповіді на петицію Зеленський заявив, що додатково запропонував Шмигалеві:

пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії;

налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі України та використання коштів на його відновлення;

вжити всіх можливих заходів, спрямованих на економію енергоресурсів споживачами.

Президент наголосив, що саме уряд забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян, проводить регулювання ціноутворення та управління об’єктами державної власності.

Про результати розгляду петиції Кабміном буде повідомлено протягом місяця, запевнив Зеленський.