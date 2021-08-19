Ексчемпіон світу "знищив" Усика у своєму прогнозі на супербій з Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.



Ексчемпіон світу переконаний, що Усик програє Джошуа нокаутом.



"Думаю, стиль Усика міг би бути ефективним, якби Джошуа був нижчим. А так в Ентоні майже два метри зросту. Він один з найкращих атлетів в історії суперважкої ваги. Очевидно, він нокаутує Усика. Якщо Усик вважає себе майбутнім цього дивізіону, то повинен був нокаутувати або хоча б впевнено перемогти Чісору. Він цього не зробив, Усику не вистачає ударної сили, щоб завдати шкоди реальному супертяжу. Просто не бачу, що у Джошуа виникнуть які-небудь проблеми. Він нокаутує Усика своїм джебом", - сказав Девід Хей.

Бій між Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).