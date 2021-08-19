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Головна Спорт Ексчемпіон світу "знищив" Усика у своєму прогнозі на супербій з Джошуа

Ексчемпіон світу "знищив" Усика у своєму прогнозі на супербій з Джошуа

19 серпня, 2021 четвер
21:14
Спорт Олександр Усик

Колишній чемпіон світу з боксу Девід Хей вважає, що в Олександра Усика мало шансів у поєдинку проти Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.

Ексчемпіон світу переконаний, що Усик програє Джошуа нокаутом.

"Думаю, стиль Усика міг би бути ефективним, якби Джошуа був нижчим. А так в Ентоні майже два метри зросту. Він один з найкращих атлетів в історії суперважкої ваги. Очевидно, він нокаутує Усика. Якщо Усик вважає себе майбутнім цього дивізіону, то повинен був нокаутувати або хоча б впевнено перемогти Чісору. Він цього не зробив, Усику не вистачає ударної сили, щоб завдати шкоди реальному супертяжу. Просто не бачу, що у Джошуа виникнуть які-небудь проблеми. Він нокаутує Усика своїм джебом", - сказав Девід Хей.

Бій між Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні. 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Девін Хейні
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