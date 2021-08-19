Ексчемпіон світу "знищив" Усика у своєму прогнозі на супербій з Джошуа
Колишній чемпіон світу з боксу Девід Хей вважає, що в Олександра Усика мало шансів у поєдинку проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Sky Sports.
Ексчемпіон світу переконаний, що Усик програє Джошуа нокаутом.
"Думаю, стиль Усика міг би бути ефективним, якби Джошуа був нижчим. А так в Ентоні майже два метри зросту. Він один з найкращих атлетів в історії суперважкої ваги. Очевидно, він нокаутує Усика. Якщо Усик вважає себе майбутнім цього дивізіону, то повинен був нокаутувати або хоча б впевнено перемогти Чісору. Він цього не зробив, Усику не вистачає ударної сили, щоб завдати шкоди реальному супертяжу. Просто не бачу, що у Джошуа виникнуть які-небудь проблеми. Він нокаутує Усика своїм джебом", - сказав Девід Хей.
Бій між Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.
- 11 серпня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко сказав, що в Олександра Усика є шанс перемогти Ентоні Джошуа.
- 16 серпня промоутер Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони.
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