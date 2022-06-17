Ексглаву Росвооружения Олексія Огарьова знайшли мертвим у власному котеджі

Про це повідомило агентство міських новин "Москва" з посиланням на слова старшого помічника керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету (ДСУ СК) Росії у Московській області Ольги Врадій.

Зазначається, що 64-річний голова компанії "Росвооружение" Олексій Огарьов був знайдений мертвим в одному зі свої приватних будинків котеджного селища в Одинцовському міському окрузі.

За даними слідчих, смерть чоловіка має не кримінальний характер. Проте точну причину смерті буде встановлено за результатами експертизи.

Раніше "Известия" повідомляли про смерть в одному з котеджів 77-річного генерал-майора, колишнього гендиректора підприємства "Оборонекспорт" Сергія Караогланова.

15 червня у Москві знайшли мертвим генерала служби зовнішньої розвідки РФ. Зазначається, що він наклав на себе руки пістолетом, отриманим під час перебування представником при спецслужбі Монголії.

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