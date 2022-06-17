Ексглаву Росвооружения Олексія Огарьова знайшли мертвим у власному котеджі
Колишнього голову компанії "Росвооружение" Олексія Огарьова знайдено мертвим у своєму котеджі в Одинцовському районі Підмосков'я
Про це повідомило агентство міських новин "Москва" з посиланням на слова старшого помічника керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету (ДСУ СК) Росії у Московській області Ольги Врадій.
Зазначається, що 64-річний голова компанії "Росвооружение" Олексій Огарьов був знайдений мертвим в одному зі свої приватних будинків котеджного селища в Одинцовському міському окрузі.
За даними слідчих, смерть чоловіка має не кримінальний характер. Проте точну причину смерті буде встановлено за результатами експертизи.
Раніше "Известия" повідомляли про смерть в одному з котеджів 77-річного генерал-майора, колишнього гендиректора підприємства "Оборонекспорт" Сергія Караогланова.
- 15 червня у Москві знайшли мертвим генерала служби зовнішньої розвідки РФ. Зазначається, що він наклав на себе руки пістолетом, отриманим під час перебування представником при спецслужбі Монголії.
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