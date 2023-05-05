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Експорт збіжжя з України сповільнився через наближення кінцевого терміну дії "зернової угоди", – Reuters

5 травня, 2023 п'ятниця
14:44
Світ Зерно ячменя - Ілюстротавни фото

Темпи поставок збіжжя з України уповільнилися через зростання стурбованості щодо того, що кораблі застрягнуть, якщо "зернову угоду" не буде продовжено цього місяця

Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що Росія погрожувала вийти з угоди 18 травня.

Згідно з угодою, Україна могла би експортувати близько 29,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, у тому числі 14,9 млн тонн кукурудзи та 8,1 млн тонн пшениці.

"Однак кількість суден, які приходять, аби забрати вантажі, скоротилася цього тижня до двох суден на день із 3-4 суден у середньому протягом останніх трьох тижнів", - зазначає ЗМІ.

За даними журналістів, датська судноплавна група NORDEN, яка займається транспортуванням зерна, входить до числа компаній, які не відправляють судна в Україну через побоювання, що вони там застрягнуть.

"На даний момент ми не беремо участі в цій торгівлі... Це ризикована сфера — дуже важко передбачити, що станеться", — сказав генеральний директор NORDEN Ян Ріндбо.

Для відправки зерна потрібно щонайменше 9 днів, що включає в себе необхідні перевірки.

"Аналіз платформи морських і товарних даних Shipfix показав, що кількість вантажних замовлень – глобальних запитів на доступні судна для перевезення зерна з України – впала до 355 у квітні з 489 замовлень, надісланих на ринок у березні", - зазначає Reuters.

За даними Shipfix, наразі на ринку було 107 форвардних замовлень на зерно для суден, з них 94 – на травень і лише кілька замовлень на наступні місяці.

Від 40 до 60 комерційних суден застрягли в портах України.

Переговори щодо продовження "зернової угоди" мають відбутися наступного тижня в Стамбулі, зазначили в пресслужбі генсека ООН.

  • Раніше ЗМІ зафіксували стрибок цін на пшеницю через побоювання учасників ринку щодо того, що Росія вийде з "зернової угоди" після інциденту з безпілотником над Кремлем.
  • Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня. Київ свою причетність заперечує.
Новини
Економіка
Україна
експорт зерна
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