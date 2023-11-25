Екстренер Усика відповів на звинувачення, що порадив Дюбуа вдарити українця нижче пояса

Про це Башир заявив у інтерв'ю BWTM Sports Gaming.

За словами американського тренера, який допомагав Дюбуа готуватися до поєдинку з Усиком, після бою його звинуватили, що це він порадив британцю вдарити чемпіона світу в надважкій вазі в пах.

"Мені телефонували та звинувачували, що я інструктував Дюбуа вдарити Усика нижче пояса. Я - людина, яка вірить у спорт під назвою бокс. Що не можна бити іншого хлопця нижче пояса. Усик повинен це знати, тому що за весь час, коли я його тренував, а це було протягом трьох років, я ніколи йому подібного не радив", - запевнив Башир, який у 2016 році привів Усика до першого чемпіонського титулу, який він у першій важкій вазі (до 90,7 кг) здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі.

Водночас тренер підкреслив, що у моменті, коли Усик після удару Дюбуа опинився на підлозі, рефері мав зафіксувати перемогу британця нокаутом.

"Щодо самого удару, залежить з якого кута ти дивишся. Якби Усик зробив таке проти Дюбуа вони б розцінили це як нокаут на користь Олександра. Я підтримую Дюбуа. В нього був законний нокаут, який вони не оголосили. Якщо це було порушення, чому рефері не зняв бал?" - запитав Башир.

Перемога Усика над Дюбуа

26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком, адже вважають, що в 5 раунді суддя помилково зафіксував удар нижче пояса та не зарахував нокаут.

29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала його рішення щодо удару британця нижче пояса.