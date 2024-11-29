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Головна Енергетика Миколаїв другу добу залишається без світла через масовану атаку РФ 28 листопада

Миколаїв другу добу залишається без світла через масовану атаку РФ 28 листопада

Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
16:02
Енергетика Відключення електроенергії

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, яку РФ здійснила 28 листопада, Миколаїв уже другу добу залишається без електроенергії, однак у місті працюють пункти обігріву

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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Аварія дійсно серйозна, і наші енергетики роблять все та шукають шляхи вирішення, аби відновити електропостачання. Наші комунальні служби на місцях, ми працюємо, щоб забезпечити місто і теплом, і водою. Є деякі проблеми, не забувайте, що ця вся робота також залежить від електроенергії", - сказав він.

За його словами, комунальний транспорт у місті працює.

"Ми випустили на маршрути додаткові автобуси, а також курсують тролейбуси з автономним ходом у 20 кілометрів", - поінформував мер.

Усі медичні заклади Миколаєва також працюють у штатному режимі.

"Ніяких збоїв у роботі немає. Лікарі та медичний персонал на місцях", - наголосив Сєнкевич.

Окрім того, в Миколаєві розгорнули пункти обігріву, де люди можуть підзарядити ґаджети.

Також працюють точки видачі води, де громадяни можуть набрати очищену воду.

Сєнкевич закликав містян набратися терпіння.

"Я думаю, що це не остання така атака. Тому готуймось. Але я впевнений, що ми вистоїмо", - резюмував мер.

  • Через пошкодження енергооб'єктів 29 листопада енергетики застосовують для населення від однієї до трьох черг відключень. Для промисловості й бізнесу обмеження діють протягом усієї доби.
Теги:
Новини
Україна
Миколаїв
Війна з Росією
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