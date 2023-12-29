Енергоатом цьогоріч збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%
Енергоатом цьогоріч збільшив дохід від продажу електроенергії на 30% (або на 44 млрд грн) порівняно з попереднім роком. Дохід компанії становить 190,7 млрд грн
Про це повідомив президент Енергоатому Петро Котін.
З цих коштів було сплачено понад 124,4 млрд грн в межах виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, тобто на утримання тарифів для населення незмінними.
"Попри воєнний час суттєве скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС нам вдалося реалізувати комплекс заходів з підвищення економічної ефективності діяльності Енергоатому. Саме це дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію для населення", - сказав Петро Котін.
Так, із 2020-го по 2023 рік доходи компанії зросли у 4 рази. У 2020 році дохід складав 48,1 млрд грн, а у 2024 році Енергоатом планує отримати 253,3 млрд грн доходу, зазначив Котін.
За той самий період зростання собівартості виробництва електроенергії утримано в межах 26,6%, додав він.
- 27 грудня український уряд ухвалив рішення продовжити дію покладання спецзобов’язань на електроенергію до кінця квітня 2024 року. Таким чином тарифи для населення залишаться незмінними.
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