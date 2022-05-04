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ЄС час позбутися принципу одностайності щодо зовнішньополітичних рішень, - прем'єр Італії про блокування Угорщиною санкцій проти РФ

4 травня, 2022 середа
13:06
Світ Маріо Драгі

ЄС пора позбутися принципу одностайності для ухвалення зовнішньополітичних рішень, щоб Угорщина не могла блокувати санкції, якщо їх схвалює більшість членів ЄС

Про це каже прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

За словами колишнього голови Європейського центрального банку, Європа повинна рухатися до "прагматичного федералізму", щоб краще озброїтися в економіці, енергетиці, обороні та зовнішній політиці.

"Якщо для цього буде потрібно розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти", - сказав Драгі.



Він закликав подолати принцип одностайності, який веде до логіки перехрещених вето, і рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю.

Використання кваліфікованої більшості працює таким чином, що, для підтримки рішення, необхідні 15 із 27 країн ЄС, що представляють щонайменше 65 відсотків усього населення ЄС. Це унеможливить блокування рішень однією країною.

Також Драгі додав, що Італія підтримає будь-які енергетичні санкції проти Росії, попри те, що вона сильно залежить від імпорту російського газу.

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