ЄС готує нові санкції щодо країн, які допомагають купувати РФ пральні машини для ремонту танків , - The Telegraph
Європейський Союз готується запровадити торговельні обмеження щодо країн, котрі допомагають РФ купувати пральні машини та старі автомобілі для ремонту підбитих на фронті танків
Про це повідомляє The Telegraph.
Чиновники, відповідальні за контроль російських торговельних шляхів, помітили значний зріст торгівлі деякими товарами між ЄС та союзниками Москви у Центральній Азії. В останні місяці активність користування новими маршрутами зросла на 60-80%.
Ідеться про товарообіг "потенційно подвійного значення", а саме побутову техніку, яку Росія може використовувати для ремонту своїх пошкоджених у війні Україною танків, бронетранспортерів та дронів. Зокрема Москва може витягати чіпи з автомобілів, пральних машин та фотоапаратів.
У конфіденційному документі, який потрапив у розпорядження The Telegraph, європейські столиці обговорюють плани завдання ударів по країнах, які допомагають Москві ухилятися від каральних заходів за допомогою торгових санкцій. Серед них - Казахстан, Узбекистан, Киргизстан.
"Ми повинні дати сильний сигнал фізичним та юридичним особам у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС", - ідеться у конфіденційному документі.
У разі виявлення відповідних доказів, ЄС може обмежити доступ будь-якої країни, котра допомагає агресору, доступ до європейського ринку.
- Bloomberg повідомляв, що Росія обходить західні санкції та отримує важливу для війни електроніку через треті країни, зокрема Туреччину, Казахстан та Об'єднані Арабські Емірати.
- 4 березня повідомлялося, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.
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