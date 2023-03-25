Про це повідомляє The Telegraph.

Чиновники, відповідальні за контроль російських торговельних шляхів, помітили значний зріст торгівлі деякими товарами між ЄС та союзниками Москви у Центральній Азії. В останні місяці активність користування новими маршрутами зросла на 60-80%.

Ідеться про товарообіг "потенційно подвійного значення", а саме побутову техніку, яку Росія може використовувати для ремонту своїх пошкоджених у війні Україною танків, бронетранспортерів та дронів. Зокрема Москва може витягати чіпи з автомобілів, пральних машин та фотоапаратів.

У конфіденційному документі, який потрапив у розпорядження The Telegraph, європейські столиці обговорюють плани завдання ударів по країнах, які допомагають Москві ухилятися від каральних заходів за допомогою торгових санкцій. Серед них - Казахстан, Узбекистан, Киргизстан.

"Ми повинні дати сильний сигнал фізичним та юридичним особам у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС", - ідеться у конфіденційному документі.

У разі виявлення відповідних доказів, ЄС може обмежити доступ будь-якої країни, котра допомагає агресору, доступ до європейського ринку.