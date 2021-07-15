ЄС надасть Україні новий транш допомоги після судової реформи. - віцепрезидент Єврокомісії

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії у інтерв'ю Інтерфакс-Україна Марош Шефчович.

"Наразі дуже важливо продовжити цю реформу. Це дуже інтенсивна дискусія, яку ми ведемо також у ЄС і наших державах-членах", - сказав Шефчович.

Він зазначив, що це важливе завдання, тому що йдеться про діяльність держави, про спільні цінності, про атмосферу в суспільстві.

"Дуже важливо також бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему, відповідно до рекомендації Венеціанської комісії. Ми також схвалюємо прихильність президента Зеленського боротися з інтересами і впливом олігархів у політичному та економічному житті України. Це принесе іншу підтримку через макрофінансову допомогу. У грудні минулого року було надано 600 млн євро, і я думаю, що, коли всі ці кроки, про які я згадав, будуть виконані, відразу після цього буде надано другий транш", - додав Шефчович.

Окрім того, він наголосив, що досягнення України були дуже вражаючими, особливо через дуже складне геополітичне середовище.

"Якщо ви подивитеся на макрофінансову допомогу в розмірі 16 млрд євро - я думаю, що це найбільша допомога, яку отримала Україна. І ми готові продовжувати ці зусилля", - пояснив віцепрезидент.

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