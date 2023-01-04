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ЄС оштрафував Meta на понад $400 млн за порушення збору персональних даних

4 січня, 2023 середа
19:27
Технології

Регулятор конфіденційності Європейського Союзу оштрафував компанію Meta на понад 400 мільйонів доларів за порушення збору персональних даних

Про це інформує Forbes.

Постанова Комісії із захисту даних Ірландії - основного регулятора Meta в ЄС - визначила, що розміщення юридичної згоди компанії в умовах надання послуг змушує користувачів приймати цільову рекламу, і оштрафувала компанію на 390 мільйонів євро (414 мільйонів доларів).

"Відповідно до рішення, ці угоди порушують Загальний регламент ЄС із захисту даних (GDPR), який регулює збір особистої інформації. Регулятор визнав заяву Meta про те, що вона може обробляти дані користувачів через договірну необхідність, недоречною, надавши платформам три місяці, щоб привести збір даних у відповідність із законодавством ЄС", - пише відомство.

Материнська компанія Facebook і Instagram - Meta заявила, що не погоджується з рішенням, її підхід "поважає GDPR", гігант соцмереж планує оскаржити сутність рішення та штраф.

Meta наголошує, що це рішення не завадить рекламодавцям її соціальних мереж охоплювати користувачів через персоналізовану рекламу в країнах-членах ЄС. Компанія стверджує, що її платформи за своєю суттю персоналізовані й що надання реклами, спеціально підібраної для користувачів, є необхідною та важливою частиною сервісу, додаючи, що було б дуже незвично, якщо платформа соцмедіа не була персоналізована для окремих користувачів.

Рішення випливає з двох скарг, поданих у 2018 році щодо збору даних Facebook та Instagram. 

"Макс Шремс, австрійський активіст із захисту конфіденційності, який подав скарги до правозахисної групи Європейський центр цифрових прав (NOYB) - разом зі скаргами на WhatsApp і Google - стверджував, що система Meta змушує користувачів погоджуватися з її політикою конфіденційності, щоб залишатися в мережі", - нагадують у матеріалі.

Також минулого року Європейський Союз також оштрафував Meta на майже 800 мільйонів доларів у вигляді чотирьох окремих штрафів за порушення конфіденційності та персональних даних у Facebook та Instagram.

  • Нагадаємо, 17 березня 2018 року стало відомо, що британсько-американська компанія Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору даних начебто було створення програмного забезпечення для передвиборчої кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа для передбачення електоральних рішень
  • Facebook звинувачення відкидав і зазначав, що дані були надані компанії Cambridge Analytica користувачами добровільно.
  • 20 березня 2018 року Єврокомісія заявила, що вимагає пояснень у Facebook щодо несанкціонованого використання персональних даних користувачів під час передвиборчої кампанії Трампа.
  • У результаті скандалу голову компанії Cambridge Analytica відсторонили від виконання обов'язків.
  • Незабаром у США подали перший колективний позов через масштабний витік даних.
  • Марк Цукерберг відхилив заклики покинути Facebook та звільнити співробітників, заявивши, що він бере на себе повну відповідальність за витік даних.
  • 2 травня 2018 року політично-аналітична компанія Cambridge Analytica, яка опинилась у центрі скандалу з витоком даних 87 млн користувачів Facebook, оголосила про своє закриття.
  • 24 грудня 2022 року стало відомо, що Meta заплатить $725 млн за колективним позовом щодо конфіденційності даних користувачів facebook.

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